Las Falklands suspenden por hasta 12 meses las nuevas solicitudes de residencia permanente

La medida afecta a las solicitudes presentadas al amparo del artículo 18 de la Immigration Ordinance de 1999

El Consejo Ejecutivo de las Falklands aprobó una suspensión temporal de las nuevas solicitudes de Permisos de Residencia Permanente (PRP) por un plazo de hasta 12 meses, mientras se realiza una revisión integral del sistema, según informó el jueves la Asamblea Legislativa en una declaración pública.

La medida afecta a las solicitudes presentadas al amparo del artículo 18 de la Immigration Ordinance de 1999. La revisión abarcará el marco de evaluación por puntos y la cuota anual de permisos, y sus conclusiones, junto con las eventuales recomendaciones de cambio, volverán al Consejo Ejecutivo para una decisión.

La declaración señala que el sistema fue revisado por última vez de forma sustancial en 2021, tras un período prolongado de consulta y desarrollo de políticas. Aquellos cambios ampliaron el acceso a la residencia permanente y, según el propio Gobierno de las Falklands, derivaron en un aumento significativo del número de solicitudes presentadas y de permisos concedidos cada año. El texto no incluye cifras que respalden esa afirmación.

Los miembros de la Asamblea han pedido revisar ahora el régimen para asegurar que siga funcionando en beneficio de los intereses de largo plazo del archipiélago y que la concesión de la residencia permanente permanezca vinculada a una “contribución significativa y duradera” a las Islas. La revisión evaluará si los criterios vigentes y la cuota anual siguen siendo los adecuados a la luz de los objetivos económicos y demográficos del territorio.

La suspensión alcanza únicamente a las nuevas solicitudes y no afecta a quienes ya son titulares de un PRP. Quienes tenían previsto solicitarlo este año deberán tramitar la extensión de su permiso vigente o la obtención de uno nuevo, según corresponda, por los procedimientos habituales. El Gobierno de las Falklands indicó que ha adoptado disposiciones para atender la situación de aquellos de sus empleados que puedan verse directamente afectados, y añadió que el resto de los empleadores deberá evaluar si necesita tomar medidas.

La declaración no precisa la fecha desde la cual rige la suspensión ni cómo se articula con el inicio del año de cuota, fijado tradicionalmente el 2 de septiembre.

La medida es de naturaleza distinta a las suspensiones informadas en septiembre de 2023 y abril de 2024, que respondían al agotamiento de la cuota disponible y se reanudaban de forma automática al comenzar el nuevo período. En esta ocasión la pausa obedece a una decisión de política pública mientras se examina el conjunto del régimen.

El PRP se otorga mediante una evaluación por puntos que pondera factores como el empleo, los ingresos, la experiencia laboral, las cualificaciones académicas y profesionales y el patrimonio, y exige un mínimo de tres años de residencia, verificación de antecedentes penales y evaluaciones sanitarias y educativas de los dependientes. Es además requisito previo para acceder al Falkland Islands status, que se concede a quienes acrediten siete años de residencia habitual.

Diversidad cultural

La revisión llega tras dos décadas de transformación demográfica. Con una población en torno a los 3.700 habitantes, las Falklands albergan hoy personas de 68 nacionalidades, según un reportaje publicado en 2025. Además de quienes se declaran isleños o británicos, los contingentes más numerosos proceden de Filipinas, Zimbabue, Chile y Santa Elena, con grupos menores de Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos. La población se ha duplicado en cuarenta años y el crecimiento registrado desde 2010 ha estado impulsado por el empleo en áreas como la sanidad, la educación, la policía, la administración pública, el turismo y la hostelería.

Ese crecimiento se ha producido dentro de un marco que prioriza el mercado laboral local: las Immigration (General) Regulations de 2021 refuerzan la obligación de publicitar las vacantes entre los residentes antes de ofrecerlas en el exterior. En paralelo, la organización benéfica Multicultural Falklands organiza actividades culturales y gastronómicas abiertas a toda la comunidad, entre ellas un Día Multicultural y un Festival de las Luces. El PRP es el instrumento que convierte esa migración laboral en residencia estable, lo que sitúa la revisión anunciada en el centro de las decisiones sobre el tamaño y la composición futura de la población.