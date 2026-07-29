Los incendios en España y Francia golpean a las dos mayores potencias vitivinícolas del mundo

En Francia se han contabilizado más de 160.000 hectáreas quemadas y unos 13.566 focos en lo que va de temporada, según cifras oficiales

Los incendios forestales que afectan a España y Francia desde mediados de julio han alcanzado una escala sin precedentes en ambos países, que concentran cerca de una cuarta parte de la superficie mundial de viñedo. España declaró por primera vez la emergencia nacional por incendios, mientras que el presidente francés, Emmanuel Macron, describió la situación como la más severa registrada en su país desde la Segunda Guerra Mundial.

En Francia se han contabilizado más de 160.000 hectáreas quemadas y unos 13.566 focos en lo que va de temporada, según cifras oficiales. El incendio de mayor magnitud, en el departamento de Gironda, al oeste de Burdeos, arrasó unas 42.000 hectáreas y motivó la mayor evacuación en tiempos de paz desde la Segunda Guerra Mundial. Las autoridades lo describen como estabilizado, aunque no controlado, y advierten que podría arder durante semanas o meses.

En España, el fuego que avanza por la provincia de Ávila, al oeste de Madrid, se convirtió en el mayor registrado en la historia del país. Solo en la región de Madrid ardieron unas 28.000 hectáreas y más de 55.000 personas fueron evacuadas o confinadas. Al menos una persona murió a causa de los incendios, que coinciden con la cuarta ola de calor del verano. En conjunto, ambos países han evacuado a unas 330.000 personas.

Pese a la proximidad del fuego a una de las regiones vitivinícolas más reconocidas del mundo, los viñedos de Burdeos no han sufrido daños directos, según trasladó el Consejo Interprofesional del Vino de Burdeos. La experta en vinos Nicolle Croft, radicada en esa ciudad, explicó a la cadena CNN que las uvas todavía no alcanzaron el grado de madurez que las vuelve vulnerables a la contaminación por humo, conocida en el sector como smoke taint. “Las uvas son como guisantes pequeños y duros”, señaló. La sensibilidad a los compuestos volátiles del humo aumenta desde el envero, la fase en la que la uva cambia de color, hasta la vendimia.

La preocupación inmediata del sector sigue siendo la sequía. Según la Organización Internacional de la Viña y el Vino, España es el país con mayor superficie de viñedo del mundo, con 919.000 hectáreas, y Francia el segundo, con 740.000, lo que equivale al 23,7% del total mundial. Ambos llegaron a esta campaña con cosechas ya reducidas: la vendimia francesa de 2025 quedó un 16% por debajo de su media quinquenal y la española, un 15%.

Los efectos del fuego sobre el viñedo, cuando se produce daño directo, exceden la campaña en curso: puede destruir sistemas de riego e infraestructura, afectar el sistema vascular de la cepa y elevar el riesgo de erosión del suelo durante el primer año posterior, especialmente si se registran lluvias intensas al final del verano.