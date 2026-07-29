La FIFA abre procedimientos contra tres jugadores argentinos, un asistente técnico y Gavi

Las actuaciones se refieren a los enfrentamientos ocurridos después del pitido final

La Comisión Disciplinaria de la FIFA abrió el miércoles procedimientos disciplinarios contra tres futbolistas argentinos, un integrante del cuerpo técnico de la selección y el español Gavi por los incidentes registrados al término de la final del Mundial 2026, que España ganó 1-0 en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

Los cargos más graves recaen sobre el mediocampista Leandro Paredes, imputado por tres infracciones de agresión conforme al artículo 14 del Código Disciplinario; el defensor Nahuel Molina, por dos cargos de agresión y uno de conducta antideportiva; y el asistente de Lionel Scaloni, Roberto Ayala, por un cargo de agresión. Thiago Almada y el centrocampista del Barcelona Gavi fueron imputados por conducta antideportiva.

Las actuaciones se refieren a los enfrentamientos ocurridos después del pitido final, en los que estuvieron involucrados los españoles Eric García, Rodri, Dani Olmo y Gavi. La decisión sigue al informe de un fiscal disciplinario y de ética designado por la FIFA la semana anterior para revisar los reportes arbitrales y las imágenes del partido.

De forma separada, el organismo abrió procedimientos contra la Asociación del Fútbol Argentino por posibles incumplimientos de cuatro artículos: el 13, sobre el uso de un evento deportivo para manifestaciones de índole no deportiva; el 14, por conducta inadecuada del equipo; el 15, sobre discriminación; y el 17, referido al orden y la seguridad en los partidos. Este último abarca, según la FIFA, cánticos y gestos presuntamente discriminatorios, retrasos en el inicio de los encuentros, incumplimiento de protocolos, exhibición de mensajes inapropiados por parte del equipo y de espectadores, y lanzamiento de objetos en varios partidos de la selección.

Los cargos por presunta conducta discriminatoria son imputaciones pendientes de resolución y no han sido acreditados. La FIFA no identificó a personas individuales en relación con ese apartado.

Según informaron ESPN y Sky Sports, los procedimientos contra la AFA comprenden mensajes con contenido político referidos a las Falklands/Malvinas. Los jugadores argentinos desplegaron tras la semifinal contra Inglaterra una pancarta con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, que dejaron sobre el campo. El archipiélago, situado a unos 480 kilómetros de la costa patagónica, es un territorio británico de ultramar cuya soberanía reclama Argentina; en el referéndum de 2013, los isleños votaron mayoritariamente por mantener el vínculo con el Reino Unido.

Los imputados podrán presentar su posición antes de que la comisión resuelva. La FIFA no fijó plazos ni anticipó sanciones.