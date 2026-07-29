La Fed mantiene las tasas por quinta vez consecutiva con tres votos en contra

Fue la segunda reunión presidida por Kevin Warsh, que asumió la conducción del banco central en mayo

La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo el miércoles las tasas de interés en un rango de entre 3,5% y 3,75%, la quinta reunión consecutiva sin cambios, en una decisión que expuso una división interna poco habitual y dejó abierta la puerta a un endurecimiento en septiembre.

La votación fue de nueve a tres. Los presidentes de las Reservas Federales de Cleveland, Beth Hammack; de Minneapolis, Neel Kashkari; y de Dallas, Lorie Logan, se pronunciaron por una subida de un cuarto de punto porcentual. Según CNN, es el mayor número de votos en contra en dirección opuesta a la decisión de la mayoría desde septiembre de 2016.

Fue la segunda reunión presidida por Kevin Warsh, que asumió la conducción del banco central en mayo. En un comunicado notablemente más breve que los habituales antes de su llegada, el FOMC sostuvo que la actividad económica se expande a un ritmo sólido y reconoció que la inflación permanece por encima del objetivo del 2%, en parte por perturbaciones de oferta que han elevado los precios en algunos sectores, entre ellos el energético. El comité afirmó que garantizará la estabilidad de precios, sin detallar cómo.

En la conferencia de prensa posterior, Warsh describió la decisión de esperar como especialmente prudente en un contexto de incertidumbre y descartó cualquier flexibilización de la meta oficial. El presidente de la Fed insistió en que no existe un objetivo de inflación flexible ni implícito, y que la única referencia del comité es el 2%. Ante el Senado, este mes, había afirmado que la inflación elevada ha representado una carga indebida para los hogares y las empresas estadounidenses.

La presión sobre los precios proviene sobre todo de la energía. El Brent acumula un alza cercana al 38% en 2026 por las restricciones al tránsito en el estrecho de Ormuz derivadas del conflicto entre Estados Unidos e Irán, y volvió a subir el miércoles, en torno a los 86 dólares por barril, después de una nueva andanada de misiles iraníes interceptada por fuerzas estadounidenses y jordanas. El galón promedio de gasolina en Estados Unidos se situó en 4,09 dólares.

Antes de la reunión, los futuros asignaban alrededor de un tercio de probabilidad a una subida en julio y cerca del 80% a una en septiembre. El cuadro de proyecciones de junio mostró que nueve de dieciocho funcionarios preveían al menos un alza este año.

La inflación estadounidense lleva más de cinco años por encima del objetivo del banco central. La Fed no ha movido las tasas en lo que va de 2026, tras recortarlas en septiembre, octubre y diciembre de 2025.