La directora del FMI llega a Montevideo para reunirse con Orsi y el equipo económico

Georgieva escribió que está satisfecha de encontrarse en Uruguay y con interés por conocer más sobre un país que, según sus palabras, ha construido un sólido historial de estabilidad macroeconómica

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, llegó a Montevideo para mantener este jueves un encuentro con el presidente Yamandú Orsi y con las principales autoridades económicas del país, en una visita realizada por invitación del gobierno uruguayo.

Tras su arribo, Georgieva escribió en la red social X que está satisfecha de encontrarse en Uruguay y con interés por conocer más sobre un país que, según sus palabras, ha construido un sólido historial de estabilidad macroeconómica e instituciones resilientes. La responsable del organismo añadió que espera dialogar con autoridades y actores clave sobre cómo sostener el progreso para todos los uruguayos. El mensaje fue difundido en inglés; la traducción es de la prensa uruguaya.

La escala uruguaya cierra una gira regional que comenzó en Argentina, donde Georgieva se reunió el lunes con el presidente Javier Milei y con el ministro de Economía, Luis Caputo. Argentina es el principal país deudor del Fondo.

Además del encuentro con Orsi, la agenda incluye reuniones con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y con el presidente del Banco Central del Uruguay, Guillermo Tolosa, quien ejerce también como gobernador de Uruguay ante el FMI desde abril de 2025. Georgieva participará asimismo en las Jornadas Anuales de Economía organizadas por el Banco Central, que concluyen este jueves, y mantendrá contactos con representantes del sector privado.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, los encuentros permitirán profundizar el diálogo sobre las prioridades económicas del país, su resiliencia y su inserción internacional en un contexto global marcado por la incertidumbre. La cartera precisó que la visita se produce en un año en que Uruguay recibe asistencia técnica del organismo para mejorar la transparencia y la eficiencia de su contabilidad nacional. Coberturas de prensa regional sitúan además la visita en el marco de recomendaciones del Fondo sobre el fortalecimiento de las cuentas públicas y un mayor esfuerzo fiscal.

Entre el 24 de noviembre y el 5 de diciembre de 2025, una misión técnica del FMI visitó Montevideo a solicitud del Banco Central para asistir en la implementación de la política monetaria y la gestión de la liquidez. El organismo concluyó entonces que, pese a los avances recientes, la conducción de la política monetaria uruguaya se ve dificultada por la elevada dolarización financiera y la escasa profundidad del mercado monetario en pesos.

La visita coincide con dos aniversarios: los 80 años de membresía de Uruguay en el FMI y las dos décadas desde que el país canceló su deuda con el organismo y dejó de vincularse a él mediante cartas de intención. Según la prensa uruguaya, la última visita de un director gerente del Fondo al país había sido la de Dominique Strauss-Kahn en 2011.