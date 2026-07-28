“¿Quién es ese tipo?”: la respuesta de Lula a las declaraciones de Milei en São Paulo

Las declaraciones derivaron en la respuesta diplomática más dura entre ambos países en años

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se refirió por primera vez a las declaraciones del mandatario argentino, Javier Milei, en su contra, con una respuesta breve e irónica que evitó escalar la controversia. Consultado por la prensa mientras se preparaba para recibir al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, respondió: “¿Quién es ese tipo?”.

La reacción contrasta con la del resto del gobierno brasileño, que adoptó una posición más firme. El canciller Mauro Vieira calificó de “graves e inaceptables” los dichos del presidente argentino y sostuvo que “constituyeron una injerencia en los asuntos internos, en los asuntos nacionales”. En declaraciones a TV Globo, el ministro de Relaciones Exteriores reivindicó de todos modos la vía diplomática: “Debemos trabajar para lograr el entendimiento entre las naciones, y la diplomacia se basa en eso, en el diálogo”, afirmó.

El ministro de Hacienda, Dario Durigan, cuestionó a su vez el planteo económico del mandatario argentino y comparó la situación de ambos países. En una entrevista radial, sostuvo que Milei se refirió a la situación brasileña pese a que Argentina registra un riesgo país más elevado, una deuda pública mayor y una inflación más alta. “No se puede caer en la narrativa de quienes aseguran que la situación se volverá apocalíptica”, señaló.

El episodio se originó el sábado, cuando Milei participó en São Paulo del acto que oficializó la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro para las elecciones del 4 de octubre. En un discurso de unos 25 minutos, el presidente argentino evitó mencionar a Lula por su nombre y se refirió a él con términos como “ladrón” y “presidiario”, además de emplear expresiones soeces contra los gobiernos de izquierda de la región. Sostuvo que Brasil podría atravesar un escenario económico adverso si no cambia su rumbo político.

Las declaraciones derivaron en la respuesta diplomática más dura entre ambos países en años. El domingo, el gobierno brasileño llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, cuyo regreso no tiene fecha definida, y citó al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, a dar explicaciones en Itamaraty. El presidente del Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, también emitió una nota institucional después de que Milei descalificara a uno de los jueces del tribunal.

En Argentina, un grupo de legisladores presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de repudio a las declaraciones. La cancillería argentina no había emitido una respuesta oficial a los pronunciamientos brasileños al cierre de esta información. Brasil y Argentina son los dos mayores socios del Mercosur y los principales socios comerciales entre sí.