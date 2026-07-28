Milei y Fujimori se reúnen en Lima y acuerdan reforzar la cooperación económica y en seguridad

El presidente de Argentina, Javier Milei, se reunió este martes en Lima con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, en un encuentro bilateral celebrado en el Palacio de Torre Tagle, sede de la cancillería peruana, horas antes de la ceremonia de transmisión de mando. Fue el primer contacto oficial entre ambos mandatarios.

Según informó la Cancillería de Perú, en la reunión se destacaron “los profundos lazos históricos entre ambos países”, así como la importancia de fortalecer la cooperación bilateral en ámbitos que definió como estratégicos: el económico, la seguridad, y la ciencia, tecnología e innovación. Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el canciller Pablo Quirno; del lado peruano participó el canciller Carlos Espá.

El viaje del mandatario argentino se produjo en medio de la crisis diplomática con Brasil, desatada tras su participación el sábado en el acto que oficializó la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro en São Paulo. El gobierno brasileño llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires y citó al representante argentino en Brasilia a dar explicaciones.

En el entorno del presidente argentino se ha planteado la posibilidad de articular un espacio regional que reúna a los gobiernos de derecha de la región, tras las victorias electorales de Fujimori en Perú y de Abelardo de la Espriella en Colombia, quien asumirá el 7 de agosto. Una fuente oficial citada por la prensa argentina comparó esa aspiración con una eventual reedición del Grupo de Lima, aunque no se ha anunciado ninguna iniciativa formal en ese sentido. Durante su visita a Brasil, Milei había hecho referencia a lo que denominó una “ola azul” en el continente.

A la asunción de Fujimori asistieron también los presidentes de Uruguay, Yamandú Orsi; de Chile, José Antonio Kast; de Paraguay, Santiago Peña; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Ecuador, Daniel Noboa; de Panamá, José Raúl Mulino, y de Honduras, Nasry Asfura, además del rey Felipe VI de España y del vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau. México, Brasil y Venezuela no enviaron representación de alto nivel.

La noche previa, la entonces presidenta electa mantuvo una cena privada en el Museo Larco con dirigentes y exmandatarios de la región, según informó la prensa argentina. Entre los asistentes figuraron el presidente del Partido Popular español, Alberto Núñez Feijóo, el presidente ecuatoriano y los exmandatarios Vicente Fox, de México, y Eduardo Frei, de Chile.

Fujimori asumió la presidencia peruana para el período 2026-2031 tras imponerse en junio por menos de 50.000 votos al candidato de izquierda Roberto Sánchez. En su discurso ante el Congreso anunció que las fuerzas armadas asumirán temporalmente el control interno durante los estados de emergencia para enfrentar al crimen organizado, y fijó como prioridades la inseguridad ciudadana y la preparación ante el fenómeno de El Niño.