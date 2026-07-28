Colombia: una funcionaria acusa a Petro de maltrato y el presidente anuncia acciones penales en su contra

Rodríguez, que fue una de las funcionarias más cercanas al mandatario, sostuvo que este comenzó a desconfiar de ella durante su gestión en el DAPRE y que la presionó para que renunciara

La gerente del Fondo de Adaptación de Colombia y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Angie Rodríguez, acusó públicamente al presidente Gustavo Petro de haberla sometido a maltrato durante su paso por el gobierno, en declaraciones a una radio local. El mandatario respondió que se trata de un ataque “calumnioso” y anunció que emprenderá acciones penales. El cruce se produce a diez días del traspaso de mando al presidente electo Abelardo de la Espriella.

Rodríguez, que fue una de las funcionarias más cercanas al mandatario, sostuvo que este comenzó a desconfiar de ella durante su gestión en el DAPRE y que la presionó para que renunciara. Afirmó que la acusó de estar aliada con sectores paramilitares y de otros delitos, y dijo haber interpretado como amenazas algunos comentarios sobre el pasado del presidente en la guerrilla. “Creo que es mi mayor victimario”, declaró, y aseguró temer por su seguridad. Ninguna de esas afirmaciones cuenta con respaldo judicial.

El presidente rechazó los señalamientos y formuló los suyos. Sostuvo que apartó a la funcionaria del DAPRE por lo que describió como “una relación subordinada a sectores políticos herederos del paramilitarismo” y atribuyó su reciente destitución a “su deslealtad con el programa de gobierno y el uso de la función pública para fines particulares”. Explicó que la había mantenido en el Fondo de Adaptación pese a haber perdido su confianza. Esas imputaciones tampoco han sido presentadas ante la justicia.

Rodríguez reiteró además denuncias de presunta corrupción que había formulado durante el fin de semana. Afirmó haber frenado una maniobra para desviar más de 1,2 billones de pesos, unos 380 millones de dólares, del Fondo de Adaptación hacia la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Sostuvo que esos recursos deben destinarse a obras de regulación de inundaciones en la región de La Mojana, previstas hasta 2029, y no a la respuesta ante el fenómeno de El Niño. La acusación no ha sido corroborada de forma independiente.

El presidente había señalado el lunes que la funcionaria cuenta con una incapacidad médica por razones psiquiátricas. Rodríguez respondió que atraviesa un cuadro de depresión y ansiedad derivado de las situaciones que enfrentó en el gobierno, calificó esas declaraciones de “desafortunadas y estigmatizantes” y afirmó que su diagnóstico no afecta su capacidad profesional. Petro sostuvo que la decisión de apartarla no guarda relación con ese diagnóstico.

La funcionaria pidió protección al gobierno entrante. De la Espriella respondió en redes sociales que instruyó a su futuro ministro del Interior, Rodrigo Lara, y al director designado de la Unidad Nacional de Protección para que garanticen su seguridad. Lara declaró luego que otorga “altísima credibilidad” a las denuncias por la cercanía que la funcionaria tuvo con el presidente saliente. Rodríguez fue la quinta de seis directores que pasaron por el DAPRE durante esta administración.