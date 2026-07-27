Uruguay prepara protocolos ante el riesgo de inundaciones por El Niño en la primavera

“El desafío que tenemos ahora es prepararnos para lo que puede ocurrir en primavera como consecuencia de este fenómeno climático”, señaló el mandatario

El gobierno de Uruguay trabaja en un conjunto de protocolos de contingencia ante el riesgo de inundaciones asociado al fenómeno de El Niño, que según las proyecciones climáticas alcanzará su mayor incidencia sobre la región durante la primavera austral. El presidente Yamandú Orsi anunció en el Congreso de Intendentes que las medidas se presentarán en agosto, con vistas a lo que pueda ocurrir a partir de setiembre y octubre.

“El desafío que tenemos ahora es prepararnos para lo que puede ocurrir en primavera como consecuencia de este fenómeno climático”, señaló el mandatario. Indicó que se pondrán sobre la mesa los protocolos elaborados por los centros coordinadores de emergencias departamentales y que se generará un espacio de coordinación con el Sistema Nacional de Emergencias. “Tenemos una historia, desde 1998, sobre cómo repercuten las inundaciones y sabemos dónde van a golpear más y dónde menos. No va a impactar de la misma forma en todos lados”, agregó.

Las proyecciones disponibles son de carácter probabilístico. El Centro de Predicción Climática de la NOAA sitúa en cerca del 100% la probabilidad de condiciones de El Niño durante el trimestre junio-julio-agosto, con persistencia al menos hasta fin de año. El Instituto Uruguayo de Meteorología no anticipa inundaciones concretas, pero proyecta una mayor probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal en el noreste del país, con expansión de esa señal hacia el norte y parte del centro durante la primavera. La consultora brasileña MetSul estima una probabilidad superior al 80% de que las lluvias acumuladas superen ampliamente los promedios históricos en el sur de Brasil, el noreste argentino y todo el territorio uruguayo, y ubica entre setiembre y diciembre el período de mayor riesgo.

Una de las principales preocupaciones es el efecto de las precipitaciones en el sur de Brasil sobre el caudal del río Uruguay, que atraviesa el litoral del país. Rio Grande do Sul ya registró episodios de inundaciones este mes. El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva señaló que el manejo de la represa binacional de Salto Grande será determinante y advirtió sobre la situación de las represas del río Negro, además de mencionar como zonas sensibles la cuenca de la Laguna Merín, el Estero de Pelotas y las llanadas de Treinta y Tres. Reclamó disponer con antelación de maquinaria y de espacios para eventuales evacuados.

El meteorólogo José Serra sostuvo que el desplazamiento de humedad desde el Ecuador hacia el sureste de Brasil y Uruguay ya comenzó a impactar en las represas del norte del país, y planteó, como hipótesis propia, que una convergencia entre El Niño y un enfriamiento de las aguas del Atlántico Norte podría potenciar los efectos del fenómeno.

La región ya atraviesa una temporada de eventos extremos. La semana pasada, Chile decretó el estado de catástrofe en el norte del país por un temporal que dejó al menos diez muertos.