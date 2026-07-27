Milei anuncia un acuerdo con Starlink para llevar internet satelital a 6.000 escuelas rurales

Según detalló el mandatario, la compañía del empresario Elon Musk donará 6.000 equipos satelitales completos junto con 24 meses de su servicio de mayor capacidad

El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció un acuerdo entre el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y la empresa Starlink para dotar de conectividad satelital a 6.000 escuelas rurales que actualmente tienen acceso deficiente a internet o carecen por completo de conexión. El anuncio se realizó el domingo durante el acto central de la 138ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, en Buenos Aires.

Según detalló el mandatario, la compañía del empresario Elon Musk donará 6.000 equipos satelitales completos junto con 24 meses de su servicio de mayor capacidad, que incluye acceso prioritario de hasta cinco terabytes mensuales por establecimiento. “Sí, es un montonazo. Gracias, Elon”, expresó durante el discurso.

Una vez concluido ese período, los equipos permanecerán en las escuelas y el organismo regulador asumirá el financiamiento del servicio durante un año adicional, incluyendo el abono, la instalación, el soporte técnico y el monitoreo. Fuentes del ENACOM indicaron que esos recursos provendrán del Fondo del Servicio Universal, integrado por aportes del sector de las telecomunicaciones y destinado a extender el acceso a zonas no cubiertas por la oferta comercial.

Al momento del anuncio no se había difundido el texto del convenio ni una comunicación pública de la empresa sobre sus términos. El presidente afirmó además que la iniciativa se suma a los tres millones de usuarios que, según señaló, ya utilizan los servicios de la compañía en el país.

Starlink aceleró su expansión en Argentina tras la flexibilización del marco regulatorio para los servicios satelitales dispuesta por el actual gobierno, y hoy presta servicio en todo el territorio. El mercado argentino representa cerca del 25% de la operación de la empresa en América Latina y se ubica entre los países con mayor penetración del servicio, con un crecimiento semanal de usuarios en torno al 2%. La mayor parte de los clientes corresponde a hogares, una concentración que derivó en episodios de saturación en determinadas zonas, como el área metropolitana de Buenos Aires, Córdoba y la región de Vaca Muerta.

El acuerdo se inscribe en el vínculo que Milei mantiene con Musk desde el inicio de su gestión. Ambos se reunieron en febrero de 2025 en Estados Unidos y desde entonces sostuvieron contactos frecuentes. En paralelo, Tesla avanza con su desembarco comercial en el mercado local, tras constituirse formalmente como sociedad en el país y designar a su primer responsable para Argentina y Uruguay.

En el mismo discurso, el presidente proyectó una expansión de la producción agropecuaria y sostuvo que el país está en condiciones de duplicar su cosecha de granos, aunque no anunció definiciones sobre los derechos de exportación, uno de los principales reclamos del sector.