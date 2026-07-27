Los dos mayores socios del Mercosur en su peor crisis diplomática: Brasil llama a consulta a su embajador

Milei defendió el alineamiento de su gobierno con Estados Unidos e Israel y volvió a cuestionar a la justicia brasileña por impedirle visitar a Jair Bolsonaro

Brasil llamó a consulta este domingo a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y citó al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, a dar explicaciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la reacción diplomática más dura entre ambos países en años. Las medidas, adoptadas por el canciller Mauro Vieira, responden al discurso que el presidente argentino, Javier Milei, pronunció el sábado en São Paulo durante la convención que oficializó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

Un portavoz de la cancillería brasileña señaló que el embajador fue llamado a consulta “por los insultos del presidente Milei” durante ese acto, en el que se refirió a Luiz Inácio Lula da Silva con términos como “ladrón” y “presidiario” y descalificó a un juez del Supremo Tribunal Federal. Bitelli tenía previsto llegar a Brasilia entre la noche del domingo y la madrugada del lunes. El llamado a consulta es una señal formal de malestar mediante la cual un gobierno hace regresar temporalmente a su representante.

Horas después de conocerse la medida, Milei amplió sus cuestionamientos en una entrevista radial desde la Exposición Rural de Palermo. Allí acusó al gobierno brasileño de haber financiado parte de lo que denominó una “campaña antiargentina”: “¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El gobierno de Brasil. El veinticinco por ciento de los recursos salió del gobierno de Brasil”, afirmó. El mandatario extendió la imputación a México y al Partido Demócrata de Estados Unidos. No presentó pruebas ni precisó a qué campaña se refería, y la acusación no está respaldada por documentación pública conocida.

En la misma entrevista, Milei defendió el alineamiento de su gobierno con Estados Unidos e Israel y volvió a cuestionar a la justicia brasileña por impedirle visitar a Jair Bolsonaro, condenado a más de 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado y que cumple arresto domiciliario. El Supremo Tribunal Federal había prohibido las visitas con finalidad político-electoral hasta el fin del proceso electoral.

El episodio también generó reacciones dentro de Argentina. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sostuvo que el país “respeta a las naciones hermanas y apuesta a la integración regional”. La cancillería argentina no había emitido una respuesta oficial al cierre de esta información.

La crisis involucra a los dos mayores socios del Mercosur y a los principales socios comerciales entre sí. La visita de Milei, la tercera a Brasil desde su asunción, no incluyó contacto alguno con el gobierno federal. Existe un antecedente de julio de 2024, cuando Bitelli también fue convocado a Brasilia tras un cruce entre ambos presidentes, aunque de menor intensidad.