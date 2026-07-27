De la Espriella hará de Medellín la sede colombiana de la alianza antidrogas impulsada por Trump

“Vamos a tener la sede principal del Escudo de las Américas, el convenio que vamos a suscribir con los Estados Unidos en lucha contra el crimen y el narcotráfico”, afirmó el mandatario electo

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó que Medellín será la sede colombiana del Escudo de las Américas, la alianza de seguridad impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y anunció que despachará parte del tiempo desde esa ciudad y desde Barranquilla. Los anuncios se produjeron durante una serie de actividades en el departamento de Antioquia, a menos de dos semanas de su asunción, prevista para el 7 de agosto.

“Vamos a tener la sede principal del Escudo de las Américas, el convenio que vamos a suscribir con los Estados Unidos en lucha contra el crimen y el narcotráfico”, afirmó el mandatario electo tras una reunión de más de cinco horas con el gobernador Andrés Julián Rendón y los 125 alcaldes del departamento. Justificó la elección al sostener que en Medellín está “la cabeza de la serpiente del narcotráfico y del crimen organizado” y que desde su área metropolitana se dirige buena parte de las estructuras criminales del país. Anticipó además una línea de mano dura contra esas organizaciones.

La decisión implica un giro respecto de la política del gobierno saliente. El Escudo de las Américas fue lanzado por Trump el 7 de marzo en una cumbre celebrada en Miami, a la que asistieron mandatarios latinoamericanos de derecha, entre ellos el argentino Javier Milei, el salvadoreño Nayib Bukele y el ecuatoriano Daniel Noboa. Colombia no fue invitada, en medio del deterioro de las relaciones entre la administración de Gustavo Petro y Washington. La alianza, que prevé el intercambio de inteligencia y la coordinación de operaciones contra el narcotráfico, reúne actualmente a 16 países; México y Brasil no la integran. El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, ya expresó en Washington el interés de incorporarse, “con absoluto respeto por la soberanía nacional”.

En paralelo, De la Espriella anunció que trasladará a Medellín la sede de ProColombia, la entidad encargada de promover las exportaciones no minero-energéticas, el turismo y la inversión extranjera. “Colombia dejará de gobernarse exclusivamente desde Bogotá. El futuro del país se construirá desde sus regiones”, sostuvo el viernes en un acto con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe en Medellín, donde se anunció una inversión de 9.000 millones de dólares para el país en los próximos cuatro años.

El gabinete incluirá al menos tres ministros antioqueños: la exsenadora Paola Holguín en Cultura, Juliana Gutiérrez en Deporte y María Nohemí Arboleda en Minas y Energía. Antioquia fue determinante en su victoria de segunda vuelta sobre Iván Cepeda: obtuvo allí 2.185.834 votos, cerca del 65% del total, y ganó en 108 de los 125 municipios.