Una naviera chilena evalúa abrir una ruta marítima mensual entre Punta Arenas y las Falklands

El director general del organismo, Zachary Franklin, atribuyó el avance a los intercambios comerciales de los últimos dos años

La compañía chilena Easter Island Naviera (EIL) estudia establecer un servicio marítimo mensual de carga entre Punta Arenas y las Falklands, tras una visita al archipiélago en la que sus representantes mantuvieron alrededor de una docena de reuniones con empresas locales y expusieron el proyecto ante la cámara de comercio isleña.

La visita fue organizada por la Falkland Islands Development Corporation (FIDC), el organismo de promoción económica del territorio. De acuerdo con la información difundida, la empresa completaría su plan de negocios y podría poner en marcha el servicio si el seguimiento de esos contactos confirma un interés suficiente por parte del sector privado local.

“Existe un claro interés por parte de Chile en restablecer una conexión marítima comercial con las Islas Falkland. La visita de Easter Island Naviera y la respuesta positiva de la comunidad empresarial demuestran la seriedad con la que se está trabajando en este proyecto”, señaló Sam Cockwell, gerente de proyectos estratégicos de la FIDC.

El director general del organismo, Zachary Franklin, atribuyó el avance a los intercambios comerciales de los últimos dos años. “La visita de una delegación empresarial de Chile, y la visita de la delegación liderada por FIDC a Punta Arenas y Santiago, impulsaron significativamente la transformación de esta simple 'buena idea' en una oportunidad real”, afirmó. La FIDC ha desarrollado esos contactos en colaboración con la Cámara Británica de Comercio en Chile, con delegaciones recíprocas durante 2024 y 2025.

Además de identificar qué cargas buscan enviar las empresas isleñas a través de Chile, la compañía analizó opciones de exportación de materiales hacia ese país, entre ellos chatarra. Easter Island Naviera provee actualmente el soporte logístico y marítimo entre Chile continental y Rapa Nui, además de servicios de transporte de carga desde Valparaíso hacia otras zonas del país.

El archipiélago ya mantiene vínculos comerciales con Chile. La aerolínea LATAM opera la conexión aérea entre Punta Arenas y la base de Mount Pleasant, y desde el país trasandino llegan alimentos, productos pesqueros e insumos diversos.

Diversos medios argentinos vincularon la iniciativa al avance del proyecto petrolero en la cuenca norte del archipiélago y al abastecimiento de infraestructura energética, aunque las declaraciones difundidas por la FIDC y la empresa se refieren a una conexión comercial de carácter general.

El proyecto se conoce en un momento de fricción diplomática en el Atlántico Sur. En las últimas semanas, la Cancillería argentina presentó una protesta formal ante Londres por los movimientos del patrullero británico HMS Medway, que el Reino Unido atribuyó a una misión logística de rutina, y expresó su malestar por la participación de personal de la Armada chilena en actividades protocolares durante la escala del buque en Punta Arenas.