Milei respalda la candidatura de Flávio Bolsonaro y desata una reacción del oficialismo brasileño

Milei sostuvo que Brasil enfrenta lo que denominó un “Riesgo Lula” y afirmó que el país se encamina a una crisis de deuda por la ausencia de un ajuste fiscal

El presidente de Argentina, Javier Milei, respaldó este sábado la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro durante la Convención Nacional del Partido Liberal (PL) en São Paulo, en un discurso con duras críticas al presidente Luiz Inácio Lula da Silva que motivó el rechazo del oficialismo brasileño y una respuesta del Poder Judicial.

En su intervención en el estadio Pacaembú, donde se oficializó la postulación del hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro para los comicios del 4 de octubre, Milei sostuvo que Brasil enfrenta lo que denominó un “Riesgo Lula” y afirmó que el país se encamina a una crisis de deuda por la ausencia de un ajuste fiscal. “El despilfarro se paga y esperemos que lo pague aquel que lo causó perdiendo en las urnas en octubre”, dijo. Se refirió al mandatario brasileño con los términos “ladrón”, “presidiario” y “totalitario”, y empleó expresiones despectivas contra los partidos de izquierda de la región.

El presidente argentino también criticó la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) que impidió su visita a Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión en régimen domiciliario por el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. El tribunal había prohibido las visitas con finalidad político-electoral hasta el fin del proceso electoral. Milei insultó públicamente al juez Alexandre de Moraes y sostuvo que su aliado estaba “injustamente encarcelado”.

Las reacciones no tardaron. El presidente del Partido de los Trabajadores, Edinho Silva, afirmó que Milei cruzó un límite institucional. “Brasil es un país democrático y soberano. Nuestra democracia permite el debate de ideas en el que las posturas contradictorias pueden y deben alimentar las discusiones sobre el futuro del país”, señaló. El presidente del STF, Luiz Edson Fachin, reafirmó la autonomía del Poder Judicial brasileño frente a cuestionamientos formulados en territorio nacional.

Antes del acto, Milei fue recibido por el gobernador paulista Tarcísio de Freitas en el Palacio dos Bandeirantes, donde recibió la Orden de Ipiranga en grado de Gran Cruz, la máxima distinción del estado. La visita no incluyó contacto alguno con el gobierno federal brasileño. En el entorno de Lula interpretan el respaldo explícito al principal adversario del mandatario como una injerencia en la política interna del país.

El acto se produjo en un tramo adverso para el candidato del PL. Los sondeos difundidos antes de la convención ubican a Lula al frente en escenarios de segunda vuelta: Datafolha lo situó en 48% frente al 43% de Bolsonaro, mientras que AtlasIntel midió 48,8% contra 42,3%. La relación bilateral ya atravesaba un momento de distancia: ambos presidentes no han mantenido reuniones bilaterales fuera de instancias formales del G20 y el Mercosur.