Cristina Kirchner amplía su equipo jurídico internacional para llevar la causa Vialidad al exterior

El equipo jurídico analiza dos caminos posibles

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner incorporó al jurista brasileño Rafael Valim al equipo que prepara una presentación ante organismos internacionales para cuestionar la condena que recibió en la causa Vialidad, según indicaron fuentes de su entorno citadas por la prensa argentina. Esas fuentes no precisaron cuándo comenzará a intervenir ni cuáles serán los primeros pasos procesales, y la información no fue confirmada de manera oficial por la defensa.

Valim es abogado y profesor de derecho público con más de dos décadas de trayectoria en derecho constitucional, administrativo y derechos humanos. Doctor y magíster por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo, ha litigado ante el Supremo Tribunal Federal brasileño en causas vinculadas a la separación de poderes y el debido proceso, y participó en actuaciones ante mecanismos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas y de los sistemas interamericano y europeo. Es autor de trabajos sobre el concepto de lawfare, uno de los ejes de la argumentación que sostiene el kirchnerismo desde que la condena quedó firme.

Según la misma información, Valim trabajará junto al jurista español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y exmagistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo español, que ya integraba el equipo internacional que asesora a la exmandataria.

Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en la adjudicación de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz. La sentencia quedó firme tras ser confirmada por las instancias superiores del Poder Judicial argentino. Su defensa sostiene que el proceso estuvo marcado por una persecución política y por vulneraciones al debido proceso, una posición que los tribunales argentinos desestimaron a lo largo del expediente.

El equipo jurídico analiza dos caminos posibles. El Sistema Interamericano requiere presentar el caso primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, de ser admitido, puede derivar luego en la Corte Interamericana. La otra alternativa son los mecanismos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas. El entorno de la expresidenta no confirmó cuál será la vía elegida.

Ninguno de esos organismos puede anular una condena dictada por tribunales nacionales. En caso de admitir una petición y encontrar responsabilidad, pueden declarar la responsabilidad internacional del Estado y ordenar medidas de reparación, cuyo cumplimiento corresponde al país.

El trabajo jurídico se complementa con la actividad del comité político creado el año pasado para difundir en el exterior la posición del kirchnerismo sobre el caso, integrado por dirigentes, exfuncionarios y referentes de derechos humanos.