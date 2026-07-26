“Brasil no baja la cabeza ante nadie”: la reacción oficial al discurso de Milei en São Paulo

El presidente del STF, Luiz Edson Fachin, firmó una nota en nombre de la Corte en la que calificó los dichos de Milei como una “referencia irrespetuosa” hacia un magistrado del máximo tribunal

El gobierno de Brasil y la cúpula del Poder Judicial respondieron este sábado al discurso del presidente argentino, Javier Milei, en la convención que oficializó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, en el que criticó duramente a Luiz Inácio Lula da Silva y descalificó a un juez del Supremo Tribunal Federal (STF).

El presidente del Partido de los Trabajadores, Edinho Silva, fue el primero en pronunciarse, en un comunicado difundido horas después del acto en el estadio Pacaembú. “Brasil es un país democrático y soberano”, afirmó, y señaló que la democracia brasileña admite el debate de ideas y que ninguna autoridad está por encima de las críticas, siempre que se formulen de la manera y en el momento adecuados. Consideró, no obstante, “inadmisible” que un jefe de Estado extranjero llegue al país y se dirija en términos irrespetuosos hacia sus poderes constituidos. El dirigente cerró con un gesto hacia el vínculo bilateral: “Lamentamos por la Argentina, país amigo de Brasil y que tiene un pueblo excepcional”.

El ministro de Relaciones Institucionales, José Guimarães, cuestionó luego el rumbo económico argentino en un mensaje publicado en la red social X. Sostuvo que Brasil eligió “crecimiento con inclusión, diálogo y respeto a la democracia” y afirmó que su país “no baja la cabeza ante nadie”. Sus consideraciones sobre el efecto de la política de austeridad en Argentina constituyen una valoración política del funcionario brasileño.

La respuesta de mayor peso institucional llegó desde el Poder Judicial. El presidente del STF, Luiz Edson Fachin, firmó una nota en nombre de la Corte en la que calificó los dichos de Milei como una “referencia irrespetuosa” hacia un magistrado del máximo tribunal, pronunciada “en suelo brasileño” y dirigida contra un fallo dictado conforme a la Constitución. Fachin reafirmó la “plena autonomía” del Poder Judicial brasileño y expresó que la Presidencia del tribunal “deplora manifestaciones incompatibles con la civilidad que debe caracterizar las relaciones entre los Estados”. Un pronunciamiento de este tipo ante declaraciones de un mandatario extranjero es infrecuente.

Durante sus 25 minutos de discurso, Milei no pronunció el nombre del presidente brasileño y se refirió a él con calificativos como “ladrón” y “presidiario”. También insultó al juez Alexandre de Moraes, responsable del proceso que derivó en la condena de Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado, luego de que el tribunal impidiera su visita al exmandatario. El STF había prohibido las visitas con finalidad político-electoral hasta el fin del proceso electoral.

Era el tercer viaje de Milei a Brasil desde su asunción y no incluyó actividades con funcionarios del gobierno federal. Al cierre de esta información, la Casa Rosada no había respondido a los pronunciamientos brasileños.