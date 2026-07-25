Uruguay: casi la mitad de los consultados dice que el gobierno rinde por debajo de lo que esperaba

La misma encuesta ubicó la aprobación de Orsi en 24% y la desaprobación en 56%, su peor registro desde que asumió, con una caída acumulada de 13 puntos desde el primer bimestre del año

Para el 49% de los uruguayos consultados, el gobierno de Yamandú Orsi está rindiendo por debajo de las expectativas que tenían al comienzo de la administración, según la última encuesta de la consultora Factum, correspondiente al tercer bimestre de 2026. El estudio, con trabajo de campo entre el 2 y el 20 de junio y difundido por VTV Noticias, muestra un deterioro sostenido de la percepción sobre la gestión desde el inicio del período.

Del resto de los consultados, el 27% considera que el gobierno actúa tal como esperaba y apenas el 1% entiende que lo hace por encima de sus expectativas. Otro 22% respondió que no esperaba nada de la actual administración y el 1% prefirió no contestar.

La comparación con mediciones anteriores muestra la magnitud del cambio. En el cuarto bimestre de 2025, el 45% evaluaba la gestión igual o por encima de sus expectativas, frente al 30% que la ubicaba por debajo. En el tercer bimestre de 2026 esa relación se invirtió: el 28% la sitúa igual o por encima y casi la mitad, por debajo.

Por regiones, la evaluación negativa es levemente superior en el interior del país, donde el 50% considera que el gobierno rinde por debajo de lo esperado, frente al 49% en Montevideo. Las opiniones favorables, en cambio, son algo mayores en la capital: el 31% de los montevideanos ubica la gestión igual o mejor de lo que esperaba, porcentaje que desciende al 25% en el interior.

La franja etaria más crítica es la de los jóvenes. Entre las personas de 18 a 33 años, el 50% entiende que el gobierno está por debajo de sus expectativas y solo el 18% lo ubica igual o por encima. Los mayores de 62 años presentan la valoración relativamente más favorable, con un 35% que considera la gestión igual o mejor de lo esperado, aunque un 44% también la sitúa por debajo.

Las diferencias más marcadas surgen al considerar el voto de 2024. Entre quienes votaron al Frente Amplio, la coalición de gobierno, el 52% afirma que la administración está por debajo de lo que esperaba, mientras que apenas el 3% dice que no esperaba nada de ella.

La medición sobre expectativas no equivale a la de aprobación, ya que compara el desempeño del gobierno con lo que cada persona anticipaba al inicio del período. En esa otra pregunta, la misma encuesta ubicó la aprobación de Orsi en 24% y la desaprobación en 56%, su peor registro desde que asumió, con una caída acumulada de 13 puntos desde el primer bimestre del año. El trabajo de campo coincidió con la controversia por la compra de un vehículo oficial.