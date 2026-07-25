Trump bromea con un tercer mandato en la cena de corresponsales, tres meses después del ataque

La velada fue la repetición de la del 25 de abril, interrumpida cuando un hombre intentó forzar un control de seguridad y disparó en las inmediaciones del salón

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bromeó con la posibilidad de aspirar a un tercer mandato durante su discurso en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), celebrada el viernes en Washington. Hacia el final de su intervención, de aproximadamente una hora, se colocó una gorra con la leyenda “Trump 2028”. La Enmienda 22 de la Constitución estadounidense impide a un presidente ejercer más de dos mandatos.

La velada fue la repetición de la del 25 de abril, interrumpida cuando un hombre intentó forzar un control de seguridad y disparó en las inmediaciones del salón. El acusado fue reducido por los agentes antes de acceder al recinto y enfrenta cargos por ese episodio. La nueva edición se realizó en el hotel Waldorf Astoria —que perteneció a Trump antes de su primera presidencia—, con un aforo considerablemente menor y medidas de seguridad reforzadas.

“Como dije hace tres meses, el espectáculo debe continuar”, afirmó el mandatario al comenzar, en su primera participación como presidente en un acto que había eludido durante años. Trump aseguró que había descartado los pasajes más ásperos del discurso que tenía preparado para abril. “Iba a ser tremendo”, dijo.

A lo largo de la intervención elogió a parte del cuerpo de prensa y cuestionó a otros periodistas, además de dirigir pullas a rivales políticos y figuras públicas, entre ellos los presentadores Jimmy Kimmel y Jimmy Fallon, la congresista Ilhan Omar, el gobernador de California, Gavin Newsom, el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie y el músico Bruce Springsteen. Varios comentarios aludieron al aspecto físico o a la capacidad intelectual de las personas mencionadas, y en un caso repitió una afirmación desmentida hace años sobre una legisladora. La cadena NPR consideró que algunas observaciones bordearon el racismo.

Buena parte de las bromas tuvo escasa recepción. Según las crónicas de CNN y The Washington Post, varios chistes fueron recibidos con silencio por los asistentes. Su portavoz, Karoline Leavitt, había anticipado que el discurso sería “unificador y a la vez feroz, serio y a la vez divertidísimo”.

La presidenta saliente de la asociación, Weijia Jiang, abrió la velada con una referencia al ataque de abril, del que dijo que “puso a prueba a todos”. Durante el acto se entregaron los premios anuales de periodismo y se rindió homenaje a un agente del Servicio Secreto que participó en la reducción del atacante.

Trump, que ha mantenido una relación tensa con la prensa a lo largo de su carrera política, sostuvo que respeta a la mayoría de los corresponsales y calificó de “honor” su presencia. Dijo además que prevé asistir a la próxima edición, en 2027, aunque condicionó en tono jocoso su participación al trato que reciba de los medios.