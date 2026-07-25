Goldman Sachs recorta al 2,7% su proyección de crecimiento para Argentina y mira a las elecciones

El recorte se produjo después de que los indicadores de abril y mayo quedaran por debajo de lo esperado

Goldman Sachs redujo del 3% al 2,7% su proyección de crecimiento para la economía argentina en 2026 y anticipó una posible contracción de la actividad durante el segundo trimestre, según un informe del banco. La entidad señaló además que el desempeño económico comenzará a evaluarse en función de las elecciones presidenciales de octubre de 2027.

El recorte se produjo después de que los indicadores de abril y mayo quedaran por debajo de lo esperado. En el primer trimestre, el producto bruto interno había avanzado un 0,7% desestacionalizado, una mejora que, según el informe, se sostuvo en el arrastre estadístico de fines de 2025 y en el desempeño de marzo, que compensó los datos más débiles de enero y febrero.

Pese al ajuste, el banco consideró que la economía “se está expandiendo a un ritmo moderado” y mantuvo una evaluación favorable sobre varios aspectos del programa económico. Destacó el compromiso con el equilibrio fiscal, la acumulación de reservas y la mejora del saldo comercial: según sus cálculos, el Banco Central compró cerca de 13.000 millones de dólares en lo que va del año y las reservas netas aumentaron alrededor de 6.600 millones. El superávit comercial acumulado en doce meses alcanzó el equivalente al 3,2% del producto, con el sector energético responsable de casi la mitad del resultado.

La entidad también valoró el proceso de desinflación. Tras el 1,9% registrado en junio, proyectó que los precios continuarán desacelerándose en el segundo semestre y que el año cerrará cerca del 29%. En su evaluación general sostuvo que el país sigue “en el camino correcto en términos de política macroeconómica”, aunque advirtió que persisten desafíos políticos y sociales. “El margen para el error es estrecho”, señaló, y anticipó una mayor atención de los inversores sobre las posibilidades de reelección de Javier Milei.

La previsión de Goldman Sachs se ubica por debajo de otras estimaciones recientes. Moody's proyecta un crecimiento del 3,4% para 2026 y del 3,5% para 2027, mientras que el Fondo Monetario Internacional estima un 3,5% este año y un 4% el próximo.

El informe se conoció días después de que Moody's elevara la calificación soberana argentina a B3 desde Caa1, con perspectiva positiva, la tercera mejora en menos de tres meses tras las de Fitch y Standard & Poor's. Es la primera vez en una década que las tres principales calificadoras coinciden en su valoración. El Banco Central superó en el primer semestre los 10.000 millones de dólares en compras de divisas, cumpliendo la meta acordada con el organismo multilateral.

El riesgo país, en tanto, cerró la semana en 437 puntos básicos tras subir un 4,3%, con un máximo de 445 durante la rueda. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, tiene previsto visitar el país la próxima semana.