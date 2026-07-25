El nuevo esquema arancelario de EE.UU. amplía a 2.212 las posiciones argentinas con arancel cero

Argentina quedó además comprendida en el tramo más bajo del nuevo régimen, con un arancel adicional del 10%, el mismo que regía anteriormente

El nuevo esquema arancelario estadounidense que entró en vigor el viernes elevó a 2.212 el número de posiciones arancelarias argentinas que pueden ingresar al mercado de Estados Unidos con una alícuota del 0%. A las 1.675 posiciones ya contempladas en el Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI), firmado el 5 de febrero en Washington, se sumaron otras 537 tras la revisión realizada por la Oficina del Representante Comercial (USTR).

Argentina quedó además comprendida en el tramo más bajo del nuevo régimen, con un arancel adicional del 10%, el mismo que regía anteriormente. Según el criterio publicado por la USTR, esa tasa corresponde a las economías que ya prohíben la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, se comprometieron a hacerlo mediante un acuerdo de comercio recíproco o aplican un régimen parcial con ese efecto. En ese grupo figuran también Canadá, México, India, Indonesia, el Reino Unido, Guatemala y Honduras, entre otros. El resto de los socios alcanzados recibió una tasa del 12,5%.

En el caso argentino, la ubicación en el tramo menor se fundamenta en los compromisos asumidos en el acuerdo de febrero para prohibir ese tipo de importaciones, aun cuando el régimen interno todavía no está vigente. Las 1.675 posiciones originales, que según estimaciones oficiales habilitarían exportaciones por unos 1.013 millones de dólares, no se vieron afectadas por el nuevo mecanismo. A ellas se agregaron 93 exenciones específicas para el país, que incluyen aceites de jojoba y argán, animales vivos, flores, corcho, maderas y piedras preciosas.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) sostuvo que el ARTI comenzará a implementarse plenamente y que la medida amplía las oportunidades para las exportaciones locales. El gobierno argentino, por su parte, relativizó el impacto del nuevo régimen y prefiere esperar definiciones de Washington antes de enviar el acuerdo bilateral al Congreso para su tratamiento.

Analistas consultados por la prensa argentina señalaron, no obstante, elementos de incertidumbre. La internacionalista Julieta Zelicovich sostuvo que los aranceles funcionan como “un mecanismo de presión” que genera un “estado de negociación permanente” con los socios comerciales, y anticipó que la nueva normativa será judicializada, como ocurrió con los aranceles dictados bajo la ley de poderes de emergencia y la Sección 122. El economista Federico Vaccarezza advirtió que el acuerdo carece de un mecanismo de solución de controversias.

La ronda alcanza a 60 socios comerciales que representan cerca del 99% de las importaciones estadounidenses y reemplaza al arancel universal del 10% que expiró el viernes. Brasil, en cambio, soporta desde el miércoles gravámenes del 25% dictados bajo el mismo instrumento legal, tras una investigación distinta.