Uruguay queda con un arancel del 12,5% de EE.UU. y Cancillería analiza las implicancias

Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores confirmaron la decisión y señalaron que se están analizando sus implicancias, al tiempo que indicaron que el resultado “estaba dentro de lo previsto”

Uruguay quedó comprendido en el tramo más alto del nuevo esquema arancelario estadounidense, con un gravamen adicional del 12,5% sobre sus exportaciones a Estados Unidos, por no contar con una prohibición explícita a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. La medida, que entró en vigor este viernes, eleva la tasa que regía para el país desde febrero, del 10%.

Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores confirmaron la decisión y señalaron que se están analizando sus implicancias, al tiempo que indicaron que el resultado “estaba dentro de lo previsto”, dado que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) había comunicado el inicio de la investigación en marzo y difundido su propuesta en junio. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas se confirmó el paso del 10% al 12,5%.

El nuevo esquema, aplicado bajo la Sección 301 de la ley comercial estadounidense, alcanza a 60 socios comerciales que representan cerca del 99% de las importaciones del país norteamericano, y reemplaza al arancel universal del 10% que expiró este viernes. Según la determinación de la USTR, la tasa del 12,5% corresponde a las economías que no han adoptado una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, no se comprometieron a implementarla mediante un acuerdo comercial recíproco ni integran el grupo de cálculo diferenciado, que incluye a la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Suiza.

La distribución deja a Uruguay en desventaja frente a varios socios de la región. Argentina, Ecuador, México, Guatemala, Honduras y El Salvador quedaron alcanzados por el arancel menor, del 10%, al haber adoptado restricciones o comprometerse a hacerlo. Costa Rica, Panamá y República Dominicana, en cambio, afrontarán el 12,5%, al igual que Uruguay. Brasil, por su parte, ya soporta desde el miércoles aranceles del 25% dictados bajo el mismo instrumento legal, por una investigación distinta.

“Estados Unidos ha tenido una prohibición de importación de productos elaborados con trabajo forzoso durante casi un siglo y la aplica rigurosamente; ya es más que hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”, sostuvo el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, al anunciar la medida.

La USTR precisó que quedan exceptuados determinados productos, entre ellos materias primas cuyo encarecimiento podría generar desabastecimiento en el mercado estadounidense, aunque no publicó una lista detallada. China no figura en este esquema, al estar sujeta a aranceles específicos y más elevados.

La ronda forma parte del esfuerzo del gobierno de Donald Trump por reconstruir su estructura arancelaria después de que la Corte Suprema anulara en febrero los aranceles dictados bajo una ley de poderes de emergencia, al considerar que la Administración había excedido sus facultades.