La familia de un periodista asesinado reclama a Paraguay que cumpla el fallo de la Corte Interamericana

La familia señaló además que propuso realizar el acto oficial de reconocimiento de responsabilidad en el lugar del crimen, propuesta que no fue aceptada

La viuda y los hijos del periodista paraguayo Santiago Leguizamón, asesinado en 1991, reclamaron al Estado el cumplimiento íntegro de la sentencia con la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Paraguay por no haber investigado debidamente el crimen. El reclamo se expresó el lunes en un acto celebrado junto al monolito que recuerda al comunicador en Pedro Juan Caballero, en la frontera con Brasil, convocado por la familia, el Sindicato de Periodistas del Paraguay y la Coordinadora de Derechos Humanos, con el respaldo de la Federación Internacional de Periodistas.

Leguizamón, director de la emisora Mburucuyá, fue atacado a tiros el 26 de abril de 1991 al salir de la radio, después de recibir amenazas por sus investigaciones sobre el crimen organizado en la frontera. En noviembre de 2022, la Corte Interamericana declaró la responsabilidad internacional del Estado paraguayo por la violación de los derechos a la vida y a la libertad de expresión, así como de las garantías judiciales de sus familiares.

Entre las medidas de reparación, el tribunal ordenó reabrir la investigación penal, impulsar la aprobación de una ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, fortalecer y financiar la Mesa para la Seguridad de Periodistas, crear un fondo para programas de prevención y asistencia, y reinstalar durante cinco años el Premio Nacional de Periodismo que lleva el nombre del comunicador.

“La parte más importante, la estructural, que tiene que ver con las políticas públicas de protección a los periodistas, todavía no ha avanzado”, sostuvo Dante Leguizamón, hijo del periodista y secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos. La familia señaló además que propuso realizar el acto oficial de reconocimiento de responsabilidad en el lugar del crimen, propuesta que no fue aceptada.

Desde el Estado, la Vicepresidencia convocó para el 27 de julio el Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional en memoria del periodista, y sostiene que se avanza en el cumplimiento de la sentencia a través de la comisión interinstitucional que coordina la ejecución de fallos internacionales, en cuyas reuniones ha participado la representación de la familia.

El proyecto de ley recomendado por la Corte fue presentado al Congreso en 2023 por legisladores de la oposición. Una propuesta alternativa impulsada en 2025 por legisladores oficialistas, que excluye a los defensores de derechos humanos y concentra su aplicación en el Ministerio del Interior, fue rechazada por los gremios periodísticos y permanece detenida en comisiones.

Desde el fin de la dictadura de Alfredo Stroessner, en 1989, 22 periodistas fueron asesinados en Paraguay, nueve de ellos en el departamento fronterizo de Amambay. Solo tres de esos casos alcanzaron una resolución judicial definitiva.