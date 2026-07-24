Falklands, gran éxito en participación de Expo anual de Asociación Latinoamericana de Viajes

Representantes de las Islas Falkland participaron durante el mes de junio en la Expo anual de LATA, Asociación Latinoamericana de Viajes, la cual conecta a una red de más de cuatro cientos empresas tanto de turismo como operadores globales para promocionar viajes hacia y dentro del propio continente latinoamericano.

La Expo que para la ocasión del décimo aniversario de las muestras de LATA se celebró en Battersea Evolution, Londres, durante tres días, 19 a 21 de junio, fue considerada todo un éxito para la delegación de Falklands, dado el interés recogido y las múltiples entrevistas cumplidas.

La delegación estuvo integrada por Margaret Williams Gerente de Falkland Islands Holidays, FIH, y Anna Connolly de Stanley Services Ltd., quienes según sus propias palabras mantuvieron reuniones con unas 32 empresas muy interesadas en viajes a las Islas.

“Podemos confirmar el interés en las Falklands como un “destino turístico” casi obligado, es más fuerte que nunca,” sostuvo Anna Connolly de Stanley Service, “especialmente luego de haber superado con éxito la temporada pos-Covid”.



A continuación resaltó los beneficios de concurrir a eventos de esta naturaleza en el exterior, pues brindan la oportunidad de entrevistarse con nuevo operadores, cara a cara, y resaltando en la Expo de LATA, a las Islas Falkland como un destino realmente atractivo.

“Ser capaces de brindar un panorama completo de las Islas en materia de opciones de viaje, logística, los posibles lugares a recorrer, como se operan esas circunstancias en nuestras Islas, entendemos que es algo invalorable,” afirmó Margaret.

“Los operadores hacia la región se sienten más seguros al vender el paquete, particularmente tras haber mantenido una entrevista a fondo, con todas las preguntas y dudas posibles sobre las Falklands con nosotros, que vivimos en las Islas y nos dedicamos al mismo rubro,” agregó la Gerente de FIH.

En efecto durante las entrevistas los operadores tienen oportunidad de compartir videos de algunos de los itinerarios, a la vez que recibir todo el material y literatura necesarios para promocionar a las Falklands como destino a potenciales turistas.

“Es así como los operadores pueden llegar a apreciar la belleza natural de las Islas, al igual que mapas detallados y calendarios para planificar vacaciones y recorridos en la naturaleza impoluta de Falklands con su fauna y flora naturales”

Pero no se trata solo de hacer nuevos contactos, lo es también integrarse a la red internacional de operadores en la materia, de la cual nuestras empresas son socias, algo que consideramos de un valor crucial agregaron.

“No podemos dejar de enfatizar cuan beneficioso resulta preservar estas relaciones, comprender los nuevos desafíos de la industria y compartir opiniones.”

La Expo es también oportunidad para que empresas como FIH aprendan sobre las últimas innovaciones en materia de viajes, tendencias actuales y la puesta al día que se nos proporciona por intermedio de de los seminarios y conferencias organizadas por la propia IATA.

Margaret subrayó que Falkland Islands Holidays está encantada de poder participar en la expo anual de LATA.

“Es un verdadero privilegio poder contar con la oportunidad tanto de promover y desarrollar la industria turística hacia las Falklands, a la vez que asegurarnos que en las mentes de los operadores de la región, se las cuentan entre los destinos privilegiados a visitar”, destacó.

Empero también debe mencionarse que el mismo equipo de Falklands aprovechó para estar presentes en la Feria Mundial de Aves, que tuviera lugar en Rutland, Inglaterra, este mes de julio. Las Falklands cuentan con toda una fauna marina impresionante y con algunos especies únicas. Todas ellas muy protegidas del quehacer humano.

Por último se debe mencionar que en las Islas la industria del turismo, con su medio ambiente único, es uno de los pilares de su economía, y la que más capilaridad ofrece por toda la gama de actividades comerciales que suministra. Como se resaltó al principio. las jornadas en Londres con la IATA resultaron todo un éxito. (Penguin News)