Falklands congeladas, equipos esparcen sal en calles y rutas para mejor circulación

Las temperaturas gélidas que han afectado el Rio de la Plata en este invierno feroz del 2026, también se han sentido y con más fuerza más al sur, en las Islas Falkland, donde el bajo cero ha resultado en calles y carreteras cubiertas de finas y peligrosas capas de hielo tras las nevadas.

Ante esta situación el Ingeniero Vial Omar Morales del Departamento de Obras Publicas de las Islas confirmó que efectivamente entre las cinco y seis de la madrugada, todos los días excepto domingos, es cuando el equipo responsable de esparcir sal para contener los efectos del congelamiento emprende su tarea, cada vez que se espera una nevada.

Y si las condiciones de calles y carreteras continúan a deteriorarse durante las tardes el equipo encargado de esparcir sal, se pone nuevamente en marcha.

En cuanto a la ruta al aeropuerto internacional de MPA, si bien en el pasado tan solo se ha actuado en días considerados como neutros, el equipo de Obras Publicas ahora también esparcen sal, a primeras horas de la mañana, de lunes a sábados, de ser necesario. E igualmente cuando el vuelo esta demorado y se trata de un domingo, el equipo saldrá a esparcir sal.

Empero si por alguna razón la temperatura en MPA cae por debajo de los diez grados Celsius, y visto que la sal esparcida bajo esas condiciones no resulta con los mismos efectos, Morales explicó que el equipo de Obras Publicas se pone en marcha antes de la nevada, para asegurar ‘de forma proactiva y preventiva’ una superficie de carretera más segura.

De todos modos, por ahora, según Morales no hay cambios previstos en el programa de esparcir sal.

Morales también admitió que hay veces en que resulta peligroso al equipo salir a cumplir funciones y por tanto la tarea se suspende.

La tarea de esparcir sal también alcanza a los pasajes peatonales más transitados en torno a la capital Stanley. Al respecto se afirma que las rutas en que se esparce sal pueden ser chequeadas en el sitio del gobierno de Falklands.