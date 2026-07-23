Un juez de Nueva York fija para junio de 2027 el inicio del juicio contra Maduro y Cilia Flores

Maduro, de 63 años, está acusado de conspiración para cometer narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos

El juez federal Alvin Hellerstein fijó el 1 de junio de 2027 como fecha preliminar para el inicio del juicio contra el expresidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el proceso penal por narcoterrorismo que ambos enfrentan en Estados Unidos. La decisión se adoptó este miércoles durante la tercera audiencia del caso ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, que se extendió apenas unos minutos.

Maduro, de 63 años, está acusado de conspiración para cometer narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos. Flores, de 69, enfrenta cargos vinculados a la importación de drogas y a la posesión de armas. Ambos se han declarado inocentes de todas las imputaciones y permanecen detenidos en una prisión federal de Brooklyn desde el 3 de enero, cuando fueron capturados en Caracas durante un operativo militar estadounidense.

El calendario, propuesto de forma conjunta por la fiscalía y la defensa el día anterior, contempla dos rondas de mociones previas al juicio. La defensa presentará antes del 2 de septiembre una primera batería en la que alegará la inmunidad de Maduro como jefe de un Estado soberano, uno de sus principales argumentos. Según su abogado, Barry Pollack, si esa moción prospera no sería necesaria la segunda ronda. La fiscalía prevé completar la entrega de pruebas no clasificadas el 22 de septiembre y de las clasificadas el 15 de noviembre. Hellerstein convocó una audiencia para el 17 de noviembre a fin de debatir esos planteos.

“Este es un calendario realista, no creemos que vaya a retrasarse”, afirmó Pollack, después de que el magistrado expresara dudas sobre la capacidad de las partes de cumplir los plazos previstos para la presentación de pruebas, testigos y peritos.

En las inmediaciones del tribunal se concentraron manifestantes a favor y en contra del proceso, con presencia policial para evitar incidentes, como ya había ocurrido en la audiencia de marzo. Desde Caracas, el hijo del exmandatario y diputado del gobernante PSUV, Nicolás Maduro Guerra, calificó el proceso de “injusto” y reclamó la liberación de sus padres.

El caso registró antes una disputa por el financiamiento de la defensa: Maduro y Flores alegaban no poder pagar abogados privados debido a las sanciones estadounidenses y a que se les impedía usar fondos del Estado venezolano. En abril, Washington autorizó que Venezuela costeara su representación legal.

Desde la captura, Venezuela es gobernada por la exvicepresidenta Delcy Rodríguez, bajo cuya gestión Estados Unidos flexibilizó sanciones a la industria petrolera. El expresidente afronta además otros procesos civiles en Estados Unidos: la semana pasada, un juez de Miami dictó una sentencia en rebeldía que lo condena, junto a otros funcionarios, a pagar 314 millones de dólares a tres ciudadanos estadounidenses.