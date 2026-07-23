El Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares los daños del terremoto en Venezuela

El informe, elaborado con la metodología de estimación rápida de daños del organismo, atribuye el 47% de las pérdidas a edificios residenciales

El doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el 24 de junio causó daños físicos directos por unos 19.600 millones de dólares, según la evaluación preliminar publicada este jueves por el Banco Mundial. La cifra equivale a cerca del 18% del producto interno bruto del país, de acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional.

El informe, elaborado con la metodología de estimación rápida de daños del organismo, atribuye el 47% de las pérdidas a edificios residenciales, el 27% a infraestructura y el 26% a edificios no residenciales. El estado de La Guaira y el Distrito Capital, que incluye Caracas, concentran aproximadamente la mitad del impacto total. En La Guaira, la entidad más golpeada, el organismo calcula que una de cada cinco viviendas fue destruida.

La estimación no incluye los costos de reconstruir con mejoras estructurales ni el retiro de escombros, que según el Banco Mundial podrían representar entre dos y dos veces y media el valor de reposición, lo que elevaría la factura total a cerca de 50.000 millones de dólares. Una evaluación temprana de las Naciones Unidas, difundida una semana después del sismo, había situado los daños directos en 37.000 millones.

“Esta evaluación proporciona al Gobierno de Venezuela y a sus socios una base objetiva temprana para la planificación de la recuperación”, señaló Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del organismo para América Latina y el Caribe, quien agregó que los sismos “han alterado vidas, dañado infraestructura crítica y creado nuevos desafíos” para el país.

Los terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, dejaron 5.398 muertos y 16.740 heridos según cifras oficiales, que las autoridades presentan como provisionales, mientras estimaciones no oficiales sitúan en miles el número de desaparecidos. Cerca de 18.000 personas permanecen sin vivienda. Es el sismo más letal registrado en Venezuela desde 1812. Naciones Unidas calcula que más de un millón de personas requieren asistencia humanitaria inmediata.

El desastre golpeó a un país con una tasa de pobreza superior al 76% y una economía que se contrajo drásticamente en la última década, en un período marcado por las sanciones estadounidenses. El Banco Mundial advirtió que, con los niveles actuales de inversión pública y privada, la reconstrucción se extendería más de diez años, con efectos duraderos sobre la actividad económica, y llamó a incrementar con rapidez el financiamiento público.

El informe se publicó después de que catorce legisladores demócratas estadounidenses solicitaran al presidente Donald Trump el levantamiento de las sanciones económicas sobre Venezuela y facilitar el acceso del país a sus activos congelados en el exterior. Un centenar de economistas firmó un pedido en el mismo sentido. El organismo indicó que trabaja con el gobierno venezolano, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF para definir apoyo técnico y financiero adicional.