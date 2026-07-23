EE.UU. reconstruye su muro arancelario con gravámenes a 60 economías por trabajo forzoso

Los gravámenes se aplican bajo la Sección 301 de la ley comercial de 1974, que permite responder a prácticas comerciales desleales tras una investigación

Estados Unidos impuso aranceles de entre el 10% y el 12,5% a 60 socios comerciales, que en conjunto representan cerca del 99% de sus importaciones, por lo que la Oficina del Representante Comercial (USTR) calificó como el incumplimiento en la adopción y aplicación efectiva de prohibiciones a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. Las medidas, anunciadas el jueves, entraron en vigor a las 00:01 del viernes, en el mismo momento en que expiró el arancel universal del 10% que regía desde febrero.

Los gravámenes se aplican bajo la Sección 301 de la ley comercial de 1974, que permite responder a prácticas comerciales desleales tras una investigación. La medida constituye el mayor esfuerzo del gobierno de Donald Trump por reconstruir su esquema arancelario después de que la Corte Suprema anulara en febrero los aranceles “recíprocos”, al considerar que la Administración había excedido sus facultades al invocar una ley de poderes de emergencia. El arancel temporal que lo reemplazó, dictado bajo la Sección 122, tenía una vigencia de 150 días sin aval del Congreso.

La distribución final establece un arancel del 10% para diecisiete economías que adoptaron restricciones o se comprometieron a hacerlo —entre ellas Canadá, México, el Reino Unido e India—, tasas efectivas de entre 10% y 12,5% según el producto para otras cinco, y del 12,5% para las 38 restantes. Varios países modificaron su legislación desde que la propuesta se conoció en junio y pasaron al tramo menor; India, por ejemplo, había sido situada inicialmente en el 12,5%. Quedan exentos el petróleo y el gas, los fertilizantes y los bienes que califican como libres de arancel bajo el tratado comercial norteamericano, así como la mercadería en tránsito.

“Estados Unidos tiene una prohibición de importación por trabajo forzoso desde hace casi un siglo y la aplica rigurosamente; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”, afirmó el representante comercial, Jamieson Greer, quien sostuvo que la acción corrige “un abuso de los derechos humanos y una práctica comercial distorsiva”. Un alto funcionario, que habló bajo condición de anonimato, la describió como la mayor acción internacional en materia de derechos laborales emprendida por cualquier país.

Varios socios rechazaron la acusación. La Unión Europea la desestimó de forma expresa incluso antes de la determinación final. Los aranceles son abonados por las empresas estadounidenses que importan los productos, que suelen trasladar el costo a los precios al consumidor.

La medida se suma a otras acciones recientes bajo el mismo instrumento legal: los aranceles del 25% a la mayoría de los productos brasileños entraron en vigor el miércoles, y esta semana Trump firmó proclamas para aplicar en 30 días gravámenes adicionales del 50% a una serie de productos canadienses. Se espera que varias empresas recurran judicialmente la nueva ronda.