Una joven de las Falklands representará a las islas en el Parlamento Juvenil de la Commonwealth en Sídney

Lee es una estudiante de las islas que cursa enfermería veterinaria en el Reino Unido y ejerce como embajadora juvenil de las Falklands

La Asamblea Legislativa de las Falklands anunció que Jessica Lee representará al territorio en el Parlamento Juvenil de la Commonwealth, que se celebrará del 26 al 31 de julio en Sídney, con la organización del Parlamento de Nueva Gales del Sur, en Australia.

Lee es una estudiante de las islas que cursa enfermería veterinaria en el Reino Unido y ejerce como embajadora juvenil de las Falklands. Según el comunicado oficial, aporta a su rol la experiencia directa de la vida en el Camp —como se conoce localmente a la zona rural fuera de Stanley—, así como de la actividad agropecuaria, el turismo y los trabajos de conservación. Anteriormente representó a las islas en encuentros con el presidente de la Cámara de los Comunes británica y participó en un intercambio de correspondencia con escuelas de Argentina. En 2025 fue distinguida como Aprendiz del Año.

Durante la semana de actividades, la delegada participará junto a representantes de todo el Commonwealth en un programa completo dentro del Parlamento de Nueva Gales del Sur, que incluye sesiones de bancada, debate en comisión y una sesión plenaria sobre un proyecto de ley referido a la inteligencia artificial y la integridad democrática. La agenda contempla además actividades culturales y diplomáticas, entre ellas una recepción en el Consulado General británico en Sídney.

“Jessica representando a las Falklands en Sídney es el tipo de oportunidad que nos enorgullece que tengan los jóvenes isleños”, señaló el miembro de la Asamblea Legislativa Stacy Bragger, responsable de la cartera de Educación y Comunidad. El legislador agregó que este tipo de representación internacional envía, a su juicio, “un mensaje fuerte” en el exterior sobre lo que describió como la realidad cotidiana de la autodeterminación en la comunidad isleña.

La propia delegada expresó su interés por la experiencia. “Tengo muchas ganas de conocer a los otros miembros del Parlamento Juvenil y de representar a mi hogar en el escenario global”, declaró, y añadió que le atrae la política y que espera aprender sobre las culturas y las historias de otros países.

El Parlamento Juvenil de la Commonwealth es una actividad anual que reúne a jóvenes delegados de los países y territorios de la organización para simular el funcionamiento de un parlamento, con debates sobre proyectos de ley y procedimientos legislativos.

Las Falklands, un territorio británico de ultramar en el Atlántico Sur, participan en distintas instancias de la Commonwealth. El archipiélago es objeto de una disputa de soberanía entre el Reino Unido y Argentina, que reclama las islas y sostiene que la cuestión debe resolverse mediante negociaciones bilaterales. Es la segunda comunicación pública que la Asamblea difunde esta semana, tras la felicitación al nuevo primer ministro británico, Andy Burnham.