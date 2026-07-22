Un tribunal de EE.UU. ratifica la condena a Argentina por USD 390 millones por Aerolíneas

El litigio se remonta a la expropiación dispuesta durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando las aerolíneas estaban controladas por el grupo español Marsans

La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia rechazó este martes la apelación presentada por Argentina y dejó firme la sentencia que reconoce un laudo arbitral de 390.907.115 dólares a favor del fondo Titan Consortium, por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur en 2008. El monto fue calculado al 10 de diciembre de 2024 y se le suman los intereses posteriores.

El fallo no obliga al pago inmediato, pero refuerza la posición del fondo en el proceso de ejecución, al habilitarlo a continuar sus acciones judiciales en Estados Unidos en busca de activos argentinos con los que cobrar la acreencia.

El punto jurídico decisivo fue el plazo de prescripción. Argentina sostenía que debía aplicarse uno de tres años, mientras que la Corte de Distrito había resuelto en 2024 que el aplicable era de doce. La Cámara ratificó ese criterio y desestimó el pedido del país de rechazar la demanda.

El litigio se remonta a la expropiación dispuesta durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando las aerolíneas estaban controladas por el grupo español Marsans. En julio de 2017, un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, condenó a Argentina a pagar unos 321 millones de dólares más intereses y costas. El país intentó anular ese laudo, que quedó firme en 2019.

Los derechos económicos del reclamo cambiaron de manos en el mercado de financiamiento de litigios. Tras el laudo, pasaron a la británica Burford Capital —la misma firma que impulsa la demanda por la reestatización de YPF— que en 2018 los vendió a Titan Consortium por unos 107 millones de dólares. Como los laudos del CIADI no son de ejecución automática, Titan pidió en 2021 su reconocimiento ante la justicia estadounidense para poder perseguir activos.

Según el analista Sebastián Maril, director de Latam Advisors, la decisión también reactiva el caso Webuild, que permanecía suspendido a la espera de esta definición.

La Procuración del Tesoro, encargada de la defensa del Estado, informó que analiza “todas las herramientas legales disponibles para revertir o al menos mitigar el impacto de esa sentencia”. El organismo atribuyó el origen de la causa a decisiones adoptadas hace casi dos décadas y a lo que describió como una herencia de juicios perdidos, en una valoración que responde a la posición del gobierno actual sobre litigios iniciados por administraciones anteriores.

El caso se suma a la serie de procesos que Argentina enfrenta en tribunales extranjeros por expropiaciones y decisiones económicas del pasado, con impacto potencial sobre sus activos en el exterior.