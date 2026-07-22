Un informe periodístico afirma que Trump impulsa a Infantino para dirigir la ONU

Según esas fuentes, Trump considera que el dirigente, de 56 años y con doble nacionalidad suiza e italiana, es “respetado por todo el mundo” y tiene “una capacidad especial para unir a la gente”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promueve al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como candidato a suceder a António Guterres al frente de las Naciones Unidas, según informó el diario The New York Post, que citó fuentes anónimas cercanas a la Casa Blanca. La información no ha sido confirmada oficialmente por el gobierno estadounidense ni por la FIFA, y el propio Infantino no se pronunció públicamente al respecto.

Según esas fuentes, Trump considera que el dirigente, de 56 años y con doble nacionalidad suiza e italiana, es “respetado por todo el mundo” y tiene “una capacidad especial para unir a la gente”. El enviado especial del mandatario para asociaciones globales, Paolo Zampolli, respaldó la idea en declaraciones al mismo diario, en lo que constituye el único apoyo expresado de forma abierta hasta ahora.

La eventual candidatura enfrentaría obstáculos procedimentales y políticos. El próximo secretario general debe contar primero con la recomendación del Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos tiene poder de veto, antes de ser confirmado por la Asamblea General. Guterres deja el cargo el 31 de diciembre, al término de su segundo mandato.

El planteo alteraría además una expectativa instalada en la diplomacia multilateral. Por la norma informal de rotación regional que rige la designación, se preveía que el próximo secretario general proviniera de América Latina y el Caribe. Entre los nombres que circulan figuran los de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, la mexicana Alicia Bárcena, la costarricense Rebeca Grynspan, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa y la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, además del argentino Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Infantino, que preside la FIFA desde 2016, ya anunció su intención de buscar un tercer mandato al frente del organismo. Su relación con Trump se estrechó durante el Mundial 2026, organizado por Estados Unidos, México y Canadá. La FIFA abrió una oficina en la Torre Trump de Nueva York, e Infantino entregó al mandatario el primer Premio de la Paz creado por la entidad, en diciembre pasado. Ambos aparecieron juntos en la ceremonia de premiación de la final, el domingo, cuando entregaron el trofeo a España.

Esa cercanía generó controversia durante el torneo. Trump llamó a Infantino para pedir la revisión de la tarjeta roja impuesta al delantero estadounidense Folarin Balogun, tras lo cual el comité disciplinario de la FIFA dejó en suspenso la sanción, una decisión inédita que motivó críticas de la UEFA y de otras federaciones.

Durante sus dos mandatos, Trump ha mantenido una relación tensa con las Naciones Unidas y ha cuestionado el papel de los organismos multilaterales, además de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París y de la Organización Mundial de la Salud.