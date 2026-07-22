EE.UU. prepara aranceles a unas 60 economías por trabajo forzoso, con Argentina entre las alcanzadas

La propuesta, presentada por la oficina de Greer en junio tras una investigación iniciada en marzo, contempla dos niveles

El representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, anticipó que su gobierno anunciará en los próximos días nuevos aranceles a unas 60 economías por no aplicar las prohibiciones a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. “Estados Unidos tiene leyes que prohíben el comercio de bienes producidos con trabajo forzoso. Otros países, la mayoría, no tienen una ley, y los que sí la tienen realmente no la aplican”, declaró el martes en una entrevista con la cadena CNBC.

Los gravámenes se aplicarían bajo la Sección 301 de la ley comercial de 1974 y buscan reemplazar el arancel global temporal del 10% que el presidente Donald Trump impuso en febrero, invocando la Sección 122, después de que la Corte Suprema anulara sus aranceles “recíprocos” por considerar que había excedido sus poderes. Ese gravamen temporal expira este viernes salvo que el Congreso lo prorrogue, algo que no se considera probable. A diferencia de la vía anulada, la Sección 301 no fija topes de tasa ni plazos de vencimiento.

La propuesta, presentada por la oficina de Greer en junio tras una investigación iniciada en marzo, contempla dos niveles. Un arancel del 10% para dieciséis economías que adoptaron o se comprometieron a adoptar prohibiciones a este tipo de importaciones —entre ellas Canadá, la Unión Europea, México, el Reino Unido, Taiwán, Argentina y El Salvador— y del 12,5% para las 44 restantes, entre las que figuran Japón, India, Corea del Sur, Singapur y Vietnam. En conjunto, las economías alcanzadas representan cerca del 99% de las importaciones estadounidenses. Los bienes que cumplen con el tratado comercial norteamericano quedarían exentos en los casos de Canadá y México.

Las medidas aún no están en vigor: la oficina comercial continúa recibiendo comentarios públicos tras una audiencia celebrada el 7 de julio, y Greer no precisó cuándo se aplicarían, al señalar que debe informar al Congreso y a las partes implicadas. El gobierno canadiense ya rechazó la iniciativa al sostener que su legislación contra el trabajo forzoso en las cadenas de suministro debería eximirlo de nuevos gravámenes.

Las nuevas tasas se suman a otras acciones comerciales recientes bajo el mismo instrumento legal. Los aranceles del 25% a la mayoría de los productos brasileños, anunciados la semana pasada, entran en vigor este miércoles. El lunes, además, Trump firmó proclamas para imponer en 30 días aranceles adicionales del 50% a una serie de productos canadienses, citando prácticas de discriminación comercial contra industrias estadounidenses como la automotriz, la de bebidas alcohólicas y la láctea. El mandatario había amenazado previamente con gravámenes a Canadá por el humo de los incendios forestales que afectó la costa este estadounidense.