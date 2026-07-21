La Asamblea de las Falklands felicita a Burnham y confía en la continuidad de la relación con Londres

La Asamblea reafirmó el principio que, según señaló, ha sido y seguirá siendo el fundamento de su vínculo con el Reino Unido

La Asamblea Legislativa de las Falklands/Malvinas felicitó al nuevo primer ministro del Reino Unido, el laborista Andy Burnham, y expresó su confianza en la continuidad de la relación entre las islas y Londres, en un comunicado oficial difundido este martes. El órgano legislativo del territorio manifestó que espera trabajar con el nuevo primer ministro y su gobierno, y “continuar la estrecha y productiva relación” entre ambas partes.

En el texto, los miembros de la Asamblea agradecieron además a Keir Starmer su apoyo a las islas durante su mandato como primer ministro. Starmer dejó el cargo el lunes, reemplazado por Burnham tras la renuncia de aquel al liderazgo del Partido Laborista, sin elección general de por medio.

La Asamblea reafirmó el principio que, según señaló, ha sido y seguirá siendo el fundamento de su vínculo con el Reino Unido: los deseos democráticos de la población de las Falklands. “Confiamos en que ese principio seguirá guiando al nuevo gobierno”, indicó el comunicado, que expresó también el deseo de que Burnham tenga la oportunidad de visitar el archipiélago durante su gestión.

El pronunciamiento se produce en un momento de transición en Londres. El nuevo gobierno de Burnham dejó la política exterior británica —incluida la posición sobre las Falklands— en manos del canciller Ed Miliband, designado secretario de Exteriores. Bajo el ordenamiento vigente, el Reino Unido conserva la responsabilidad sobre la defensa y los asuntos exteriores del territorio, mientras que la Asamblea administra los asuntos internos.

Sucesivos gobiernos británicos han sostenido que la soberanía de las islas no está sujeta a discusión mientras sus habitantes deseen seguir siendo un territorio británico de ultramar, una posición que Londres reitera ante las Naciones Unidas. Ese principio se apoya en el referéndum de 2013, en el que, con una participación superior al 90%, 1.513 de 1.517 votantes optaron por mantener el estatus actual.

Argentina, por su parte, mantiene su reclamo de soberanía sobre el archipiélago, situado a unos 300 kilómetros de su costa, y ha pedido en distintas ocasiones reabrir las negociaciones. El presidente Javier Milei ha reiterado que su país buscará la recuperación de las islas por la vía diplomática.

El comunicado de la Asamblea llega tras una semana de tensión en torno a la cuestión, luego de que jugadores de la selección argentina exhibieran una pancarta sobre las Falklands tras la semifinal del Mundial ante Inglaterra, un episodio que motivó una protesta del gobierno británico saliente y la evaluación de posibles sanciones por parte de la FIFA. La relación entre las islas y el Reino Unido se mantiene ahora a la espera de las primeras señales del gobierno de Burnham sobre la política en el Atlántico Sur.