EE.UU. reacciona al anuncio de Ortega de que Nicaragua no volverá a celebrar elecciones

“La declaración de Daniel Ortega de que bajo la dictadura de su familia Nicaragua no volverá a celebrar elecciones deja al descubierto su verdadera naturaleza autoritaria”, sostuvo Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió este martes que su país “no se quedará de brazos cruzados” tras el anuncio del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de que el país no volverá a celebrar elecciones. En un comunicado del Departamento de Estado, Rubio pidió a la comunidad internacional “unir esfuerzos” para responder a lo que calificó como los ataques del gobierno nicaragüense a los principios democráticos del hemisferio.

Ortega hizo el anuncio el domingo, durante la conmemoración del 47.º aniversario de la Revolución Sandinista de 1979, en la que participó en el derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza. “No volverá a haber elecciones aquí para que intenten tomar el gobierno y el poder”, declaró, en su primera aparición pública en dos meses. El presidente, de 80 años, agregó que trabajaría con la Asamblea Nacional, que controla, para aprobar leyes que impidan a los partidos opositores acceder al poder por la vía electoral. No precisó cómo se implementaría formalmente la medida.

El anuncio cancela de hecho los comicios previstos para noviembre de 2027, después de que una reforma constitucional aprobada en enero de 2025 extendiera el mandato presidencial de cinco a seis años y designara a la esposa de Ortega, Rosario Murillo, como “copresidenta”. Ambos ejercen el control sobre prácticamente todos los poderes del Estado, incluidas las Fuerzas Armadas, la policía y el poder judicial.

“La declaración de Daniel Ortega de que bajo la dictadura de su familia Nicaragua no volverá a celebrar elecciones deja al descubierto su verdadera naturaleza autoritaria”, sostuvo Rubio en el comunicado, titulado “Un llamado a la acción”. El texto agregó que el gobierno de Ortega y Murillo “no puede esperar mantener una relación normal con otras naciones” mientras socava los fundamentos democráticos de la región. Rubio, que ha situado a América Latina entre las prioridades de su gestión, ya había descrito en junio al gobierno nicaragüense como una “dictadura”.

Estados Unidos, que no reconoce la presidencia de Ortega, ha impuesto sanciones y restricciones de visado a más de 2.350 funcionarios nicaragüenses y sus familiares en los últimos años. No está claro si a la advertencia de Rubio seguirán nuevas medidas de presión.

La última elección, en 2021, fue considerada ilegítima por observadores internacionales y por Washington, después de que Ortega encarcelara a los principales precandidatos opositores; el mandatario se adjudicó entonces cerca del 76% de los votos. Desde la crisis de 2018, que dejó cientos de muertos en una represión de las protestas, buena parte de la oposición nicaragüense se encuentra en el exilio o inhabilitada. A comienzos de julio, expertos de la ONU denunciaron la revocación masiva de licencias a abogados en el país.