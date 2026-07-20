Rubio afirma que las conversaciones para la transición democrática en Venezuela empezarán a inicios de agosto

“Creo que las primeras conversaciones oficiales comenzarán la primera semana de agosto”, dijo Rubio en una rueda de prensa en la base aérea Andrews

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó el lunes que las conversaciones para iniciar una transición democrática en Venezuela comenzarán a principios de agosto. Rubio, que lidera la relación de Washington con Caracas, señaló que un grupo que representa a la Asamblea Nacional electa en 2015 —la última reconocida por Estados Unidos como legítima— se reunió con el Gobierno interino y acordó establecer un foro para las conversaciones de reconciliación y para iniciar el proceso de transición.

“Creo que las primeras conversaciones oficiales comenzarán la primera semana de agosto”, dijo Rubio en una rueda de prensa en la base aérea Andrews, antes de viajar a Filipinas para la cumbre de la ASEAN. El anuncio coincide con un comunicado del Departamento de Estado que la semana pasada respaldó una agenda conjunta prevista para arrancar el 1 de agosto, orientada a la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional, con el aval del Gobierno interino.

Estados Unidos mantiene una relación estrecha con Caracas desde que, el 3 de enero, lanzó una operación militar que capturó a Nicolás Maduro y lo trasladó a Nueva York para enfrentar cargos penales. Delcy Rodríguez, hasta entonces vicepresidenta, asumió como presidenta interina. Desde entonces, Rubio ha planteado un plan de tres fases: estabilización, recuperación económica y transición.

El proceso avanza en medio de divisiones en la oposición. La agenda no incluye a María Corina Machado, cuyos partidarios reclaman su papel tras considerar que ganó las elecciones de 2024. En su lugar, la representación recae en Dinorah Figuera, quien preside —en un cargo disputado con Jorge Rodríguez— la Asamblea de 2015 y regresó a Caracas el mes pasado tras años de exilio. Figuera se reunió con el encargado de negocios estadounidense y con Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea que ejerce control efectivo en el país y hermano de la presidenta interina, para acordar una mesa técnica y política.

Las negociaciones se producen durante los trabajos de reconstrucción tras los sismos de finales de junio, que sacudieron el norte del país. Según cifras oficiales aún provisionales, los terremotos dejaron más de 5.200 muertos y decenas de miles de heridos en La Guaira y Caracas, con cientos de edificios y numerosas instalaciones públicas colapsados.

Sobre la ayuda, Rubio afirmó que Estados Unidos ya aportó más de 180 millones de dólares de los 300 millones comprometidos. “Ya superamos los 180 millones de dólares y estamos buscando más; haremos más”, dijo, y agregó que Washington trabaja para facilitar a Venezuela el acceso a financiamiento internacional para la reconstrucción, cuyo costo total aún se está calculando.