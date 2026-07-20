Petro pide una “huelga general e indefinida” si su sucesor deroga sus reformas

Petro advirtió que una eventual derogación de la reforma laboral, aprobada en junio del año pasado, supondría a su juicio un retroceso en los derechos de los trabajadores

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, llamó el lunes a una “huelga general e indefinida” en caso de que el Gobierno de su sucesor, Abelardo de la Espriella, derogue la reforma laboral de su Administración o revierta la reforma agraria. De la Espriella, elegido en la segunda vuelta del 21 de junio, asumirá el poder el 7 de agosto.

“La oposición se ejerce en la calle y con resistencia y con paz, pero debe ser contundente”, afirmó Petro durante su último discurso público en el sur de Bogotá, pronunciado con motivo del Día de la Independencia. El mandatario sostuvo que la movilización social debe convertirse en el principal mecanismo de oposición al nuevo Gobierno y animó a sindicatos y a organizaciones campesinas, indígenas y populares a defender de forma pacífica las reformas aprobadas durante sus cuatro años de mandato.

Petro advirtió que una eventual derogación de la reforma laboral, aprobada en junio del año pasado, supondría a su juicio un retroceso en los derechos de los trabajadores. “Si van a tumbar las estabilidades, las condiciones laborales conquistadas en este gobierno, habrá huelga general e indefinida en Colombia”, dijo. Añadió que, si el próximo Gobierno modifica las políticas de acceso a la tierra, “habrá paro agrario nacional”.

El presidente electo, dirigente de derecha del movimiento Defensores de la Patria, ha anunciado que revisará varias de las principales reformas del Gobierno actual, entre ellas la laboral, al considerar que afectan la generación de empleo y la competitividad del país. De la Espriella no ha planteado por ahora una derogación inmediata, sino una revisión.

Petro no reconoce la elección de su sucesor, al alegar que hubo fraude, una afirmación que no ha sustentado y que contrasta con la validación oficial del resultado. El Consejo Nacional Electoral proclamó a De la Espriella presidente electo el 24 de junio, tras concluir el escrutinio de la segunda vuelta, en la que obtuvo el 49,66 % de los votos frente al 48,70 % del izquierdista Iván Cepeda. El propio Cepeda aceptó la derrota y anunció que ocupará una curul en el Congreso en virtud del estatuto de la oposición.

El discurso del lunes fue la última intervención de Petro ante la ciudadanía como presidente. El mandatario adelantó que continuará participando en la vida política desde la oposición una vez entregue el poder el 7 de agosto. Ese mismo lunes tenía previsto intervenir nuevamente en la sede del Congreso, con motivo de la instalación del nuevo período legislativo.