Ortega afirma que en Nicaragua no habrá más elecciones

El mandatario anunció durante la conmemoración de la revolución sandinista que impulsará reformas legales para impedir que la oposición dispute el poder por la vía electoral

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó el domingo que en el país no volverá a haber elecciones como mecanismo para que la oposición acceda al poder. “Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, declaró durante el acto por el 47º aniversario de la insurrección sandinista que derrocó a Anastasio Somoza Debayle en 1979, celebrado en Managua.

Ortega, de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 y desde 2017 comparte el poder con su esposa, Rosario Murillo, designada copresidenta en febrero de 2025 tras una reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo. Esa enmienda amplió el mandato presidencial de cinco a seis años y reorganizó la estructura del Estado, con lo que las próximas elecciones generales quedarían previstas, en teoría, para noviembre de 2027. La reforma fue criticada por la ONU, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y Estados Unidos.

En su discurso, Ortega anunció que trabajará con la Asamblea Nacional —controlada por el oficialismo— para aprobar leyes que “pongan un muro” a los partidos que aspiren a llegar al Gobierno por la vía electoral. No precisó cómo se materializaría ese cambio.

Aunque la declaración no altera de inmediato una situación conocida —observadores internacionales denuncian desde hace años la ausencia de competencia real en los comicios nicaragüenses—, sí supone un cambio explícito en el discurso oficial. En las presidenciales de 2021, Ortega y Murillo encarcelaron a los principales aspirantes opositores y se adjudicaron cerca del 76 % de los votos, en unos comicios que Estados Unidos y otros gobiernos desconocieron.

Opositores en el exilio interpretaron las palabras de Ortega como una confirmación de un modelo de partido hegemónico. Juan Sebastián Chamorro, uno de los aspirantes presidenciales encarcelados antes de las elecciones de 2021, sostuvo que el mandatario aspira a un sistema de partido único inspirado en modelos como el chino. El colectivo Nicaragua Nunca Más, con sede en Costa Rica, afirmó que el Frente Sandinista se ha convertido en un partido sin oposición real dentro del país, y recordó el cierre de miles de organizaciones civiles, la cancelación de partidos y el cierre de medios.

El anuncio confronta con la política de Washington, que desde la crisis de 2018 ha condicionado cualquier salida al restablecimiento de la democracia y a elecciones libres con observación internacional. En enero, el Departamento de Estado acusó a Murillo de haber asumido la copresidencia sin mandato ni legitimidad. Desde 2018, Estados Unidos ha impuesto sanciones a decenas de funcionarios y entidades vinculadas al Gobierno de Ortega.