Jugadores de Argentina protagonizan una trifulca y desairan la premiación tras perder la final

La tensión, acumulada durante un partido áspero y trabado, se desbordó tras el pitido

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina terminó el domingo con España campeona por 1-0 tras la prórroga, pero el desenlace deportivo quedó eclipsado por una trifulca entre jugadores de ambas selecciones apenas sonó el pitido final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, y por el gesto de los futbolistas argentinos de dar la espalda a la ceremonia de premiación.

El gol decisivo lo marcó el suplente Ferran Torres en el minuto 106, en el segundo período del tiempo extra, tras 120 minutos en los que España dominó la posesión sin encontrar el arco. El arquero argentino Emiliano Martínez firmó una actuación destacada, con once atajadas, cifra récord para una final mundialista. Argentina, defensora del título, jugó buena parte del complemento con diez hombres tras la expulsión de Enzo Fernández, sexto futbolista en ver la roja en una final de la Copa del Mundo.

La tensión, acumulada durante un partido áspero y trabado, se desbordó tras el pitido. Según las imágenes televisivas y los relatos de agencias internacionales, el defensor Nahuel Molina golpeó al capitán español Rodri cuando este corría a celebrar. En el forcejeo posterior, Leandro Paredes agarró del cuello a Eric García y, junto a Thiago Almada, derribó a Gavi cuando el mediocampista se acercó a defender a su compañero. Jugadores y cuerpos técnicos de ambas selecciones intervinieron para separar a los protagonistas; el propio entrenador argentino, Lionel Scaloni, estuvo entre los primeros en tratar de calmar la situación.

Lo que la no mostró: la brutal pelea de Paredes y Gavi tras la final del partido pic.twitter.com/T6xeCFWMyp — Carlos Montero (@CMonteroOficial) July 20, 2026

Paredes había sido señalado inicialmente con una tarjeta roja por conducta violenta en el episodio posterior al encuentro, aunque, según informó la BBC, esa sanción fue luego retirada del acta oficial, con lo que Enzo Fernández quedó como el único expulsado del partido.

La conducta de los jugadores argentinos derivó en la apertura de una investigación disciplinaria por parte de la FIFA. El organismo revisará los informes del árbitro esloveno Slavko Vinčić y de los delegados del encuentro, junto con las imágenes, antes de resolver si corresponden sanciones. Entre los señalados figuran Paredes, Molina y el ayudante de campo Roberto Ayala, exjugador de Valencia y Zaragoza, a quien las imágenes de televisión ubican en un cruce con el español Dani Olmo. La apertura del caso se produjo pocos días después de que la FIFA iniciara otro procedimiento contra la Asociación del Fútbol Argentino por una bandera con un reclamo de soberanía sobre las Falklands/Malvinas exhibida tras la victoria por 2-1 ante Inglaterra en semifinales.

TANTO VA EL CÁNTARO A LA FUENTE, QUE AL FINAL... ¡AMARILLA! #DAZNMundial pic.twitter.com/7nILZ7JNsN — DAZN España (@DAZN_ES) July 19, 2026

Minutos más tarde, mientras la selección española desfilaba para recibir las medallas y levantar el trofeo, los jugadores argentinos optaron por no presenciar la ceremonia: dieron la espalda al escenario de la premiación y se orientaron hacia una de las tribunas ocupadas por su afición.

Los incidentes también incluyeron cruces verbales. Cámaras de la transmisión captaron a Nicolás Otamendi reprochándole a Rodri las quejas arbitrales de la previa española, en un intercambio que el capitán de La Roja respondió con gestos de sorpresa.

La conquista supone la segunda estrella mundial para España y cierra en la frustración lo que podría ser la última participación de Lionel Messi en un Mundial. Los enfrentamientos posteriores al partido abren la posibilidad de sanciones disciplinarias, en un desenlace que contrastó con la magnitud del título en disputa.