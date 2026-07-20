España se corona campeona del mundo al vencer a Argentina 1-0 en la prórroga de la final

Foto: EPA/EFE/RONALD WITTEK

España se proclamó campeona del mundo por segunda vez en su historia al vencer a Argentina por 1-0 en la prórroga de la final disputada este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El gol de la victoria llegó en el minuto 106, tras un centro de Pedro Porro que Nico Williams prolongó de cabeza y que, según la crónica del partido, remató Ferran Torres para desnivelar un encuentro dominado con claridad por el conjunto español.

El desarrollo reflejó la superioridad de España, que tuvo el 68% de la posesión y remató veinte veces, once de ellas entre los tres palos, frente a los tres intentos de Argentina, ninguno a puerta. La campeona defensora, que había llegado a la final con la ilusión de repetir el título obtenido en Qatar 2022, apenas inquietó al arquero Unai Simón y se replegó durante buena parte del encuentro.

El partido tuvo dos incidencias determinantes. En el segundo tiempo, el árbitro anuló un gol a España por una falta previa señalada en la jugada, con el marcador 0-0. Ya al filo del final del tiempo reglamentario, el argentino Enzo Fernández fue expulsado por doble amonestación tras una dura entrada sobre el defensor español Pau Cubarsí, lo que dejó a Argentina con diez jugadores para la prórroga. El equipo sudamericano terminó el encuentro con cinco amonestaciones y una expulsión.

Con este resultado, España conquista su segundo Mundial, dieciséis años después del logrado en Sudáfrica 2010, cuando se impuso a Países Bajos también en la prórroga con un gol de Andrés Iniesta. El título se suma a la Eurocopa 2024 y consolida a la generación dirigida por el seleccionador Luis de la Fuente, quien pidió “poner en valor” la conquista. El centrocampista Rodri fue elegido mejor jugador del torneo.

“El destino estaba escrito. Todas las finales son difíciles, teníamos a Messi enfrente, pero siempre hemos dependido de nosotros mismos, haciendo nuestro juego”, declaró Ferran Torres tras el encuentro. Para Argentina, la derrota frustró el intento de convertirse en el primer seleccionado en ganar dos Mundiales consecutivos desde Brasil, campeón en 1958 y 1962.

La final cerró un Mundial organizado por Estados Unidos, México y Canadá, cuyas fases decisivas se disputaron en territorio estadounidense. El torneo estuvo marcado, en el tramo final, por la controversia en torno a Argentina, después de que sus jugadores exhibieran una pancarta sobre las Falklands tras la semifinal ante Inglaterra, un episodio que la FIFA evalúa por una posible infracción a las normas que prohíben mensajes políticos. Argentina disputó la final a la espera de esa decisión.