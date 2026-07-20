El superávit comercial de Argentina crece 149 % interanual en junio por el impulso exportador

El saldo positivo de junio, sin embargo, implicó una caída del 36,4 % frente al superávit de mayo, que había sido un récord de 3.450 millones de dólares

Argentina registró en junio un superávit comercial de 2.194 millones de dólares, un aumento del 149,6 % respecto al mismo mes de 2025, impulsado por el crecimiento de las exportaciones, según informó el lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El saldo positivo de junio, sin embargo, implicó una caída del 36,4 % frente al superávit de mayo, que había sido un récord de 3.450 millones de dólares. Con este resultado, el país encadenó 31 meses consecutivos con superávit en su balanza comercial.

El intercambio comercial —la suma de exportaciones e importaciones— creció un 16,4 % interanual en junio, hasta 15.916 millones de dólares. Las exportaciones sumaron 9.055 millones de dólares, un 24,5 % más que en junio de 2025, mientras que las importaciones alcanzaron los 6.861 millones, con un alza interanual del 7,3 %.

En el primer semestre, Argentina acumuló un superávit comercial de 13.923 millones de dólares, con exportaciones por 49.454 millones e importaciones por 35.531 millones. El saldo positivo acumulado hasta junio ya supera el superávit de todo 2025, que había sido de 11.320 millones de dólares.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que las exportaciones de bienes del primer semestre marcaron “un nuevo récord histórico”, con un crecimiento del 24,4 % respecto a igual período del año anterior. En un mensaje en redes sociales, Caputo señaló que las ventas externas de combustibles y energía crecieron un 42,5 % interanual en el semestre, las de manufacturas de origen industrial un 27,5 %, las de productos primarios un 24,4 % y las de manufacturas de origen agropecuario un 15,1 %. Según el ministro, las exportaciones de manufacturas industriales, combustibles y energía y productos primarios registraron el mayor valor de la serie histórica.

El desempeño exportador de los últimos meses ha estado apuntalado en buena medida por el sector energético, cuyas ventas al exterior venían mostrando fuertes incrementos interanuales, en parte asociados a mejores precios internacionales. La balanza comercial argentina hilvana resultados positivos de forma ininterrumpida desde fines de 2023.