Científicos inician el primer estudio de un whisky madurado en la Antártida

El Isla Marambio pasó tres años en el hielo en una base científica argentina y es uno de ocho single malts que ahora se analizan para entender cómo los climas extremos moldean el whisky

Un equipo científico comenzó el primer análisis de un whisky madurado en la Antártida, con el objetivo de determinar qué efectos tuvieron tres años a temperaturas de hasta -35°C sobre la maduración, la química y el sabor del destilado.

El Isla Marambio, elaborado por la destilería argentina La Alazana, es presentado como el primer whisky del mundo madurado en la Antártida. Fue creado para The 8 Continent Series, una colección de ocho single malts —uno por cada continente— curada por Daniel Monk a través de Cask World. Los ocho serán analizados durante seis meses por la doctora Aline Bortoletto, científica de alimentos brasileña especializada en la química y la ciencia sensorial de bebidas alcohólicas, y su equipo en INOVBEV, en San Pablo.

El whisky maduró primero cinco años en La Alazana, en la Patagonia andina. Sus barricas fueron luego trasladadas por vía aérea a la Base Marambio, la estación científica argentina situada en la Isla Marambio —conocida internacionalmente como Seymour Island—, a bordo de un Hércules militar con apoyo de las Fuerzas Armadas argentinas. Néstor Serenelli, quien fundó la destilería junto a su esposa Lila, viajó con las barricas y las instaló en una cabaña sin aislamiento sobre el hielo, donde permanecieron tres años con temperaturas que oscilaron entre unos -35°C y +10°C, con escarcha formándose sobre la madera. Lila hizo más tarde el viaje al sur para traer de regreso el whisky ya madurado.

Es el más frío de los ocho climas del estudio y la primera vez que un whisky madurado en la Antártida se examina científicamente. Según Lila Serenelli, el frío profundo habría extraído sabor de la madera a la vez que retenía el destilado y reducía la evaporación, dejando una nota floral que —afirma— no percibe en los otros whiskies de la destilería.

Qué busca el estudio

Durante seis meses, la doctora Bortoletto y su equipo elaborarán un perfil químico y sensorial detallado de cada whisky, combinando técnicas como la cromatografía de gases con un panel sensorial entrenado, para luego comparar los resultados entre los ocho climas mediante modelos estadísticos. Titulado Climate-Driven Maturation Signatures in Global Whisky: A Comparative Multi-Continental Chemical and Sensory Study, es presentado como la primera comparación científica de single malts madurados en todos los continentes.

Los resultados quedarán registrados en un informe científico internacional, que según los organizadores se presentaría en congresos de ciencia de alimentos y bebidas, con el fin de ayudar a los productores a entender cómo su propio clima y entorno moldean el destilado.

Los Serenelli y La Alazana

La Alazana se ubica en Las Golondrinas, cerca de Lago Puelo, en la precordillera patagónica. Lila y Néstor Serenelli la fundaron en 2011 como la primera productora de single malt de Argentina, un país mucho más conocido por su vino. Cultivan toda su propia cebada y destilan en alambiques de cobre de diseño propio. Lila se formó en la Universidad Heriot-Watt de Escocia —la primera argentina en hacerlo— antes de volver al país para dar forma a un whisky de identidad argentina.

Al margen de The 8 Continent Series, los Serenelli enviaron otras dos barricas a la Base Belgrano II, una estación antártica aún más austral y fría que Marambio, donde continuarán madurando durante varios años más.

The 8 Continent Series

The 8 Continent Series reúne a ocho destilerías, cada una con un whisky elaborado en un continente distinto. La colección sigue el modelo de ocho continentes, que incluye Zealandia, la masa terrestre mayormente sumergida que abarca Nueva Zelanda y que algunos geólogos reconocen como octavo continente desde 2017.

Destilería País / territorio Continente La Alazana Argentina (whisky antártico) Antártida Union Distillery Brasil América del Sur Shelter Point Canadá América del Norte Penderyn Gales Europa Boplaas Sudáfrica África Rampur India Asia Lawrenny Tasmania Australia Pokeno Nueva Zelanda Zealandia

Los climas marcadamente distintos de cada whisky son centrales para el estudio: los ocho maduraron en condiciones muy alejadas de las cunas tradicionales del whisky en Escocia e Irlanda.

Cómo los distintos climas moldean el whisky

Lila Serenelli, cofundadora y maestra destiladora de La Alazana, señaló: “Somos una pequeña destilería familiar en la Patagonia, y haber elaborado el primer whisky madurado en la Antártida es algo de lo que estamos enormemente orgullosos. Me formé en Escocia, pero todo lo que hacemos acá es nuestro, moldeado por nuestras montañas, nuestra agua y nuestro clima. Parada sobre el hielo, mirando el mar congelado y sabiendo que nuestro whisky había pasado tres años enteros allí, se me llenaron los ojos de lágrimas”.

Néstor Serenelli agregó: “Llevar nuestras barricas a la Antártida en un vuelo militar, y colocarlas yo mismo sobre el hielo, es algo que nunca voy a olvidar. Lo hicimos como argentinos, haciendo lo que nadie había hecho antes, y todavía no terminamos”.

La doctora Bortoletto afirmó: “Esto es territorio genuinamente inexplorado. Ningún estudio ha examinado cómo madura un single malt en climas tan distintos, desde el calor del norte de la India hasta el frío extremo de la Antártida. Combinando análisis químico y sensorial, esperamos dar a los amantes del whisky, y a los productores, una imagen más clara de cuánto influyen el clima y el lugar en lo que termina en la copa”.

Daniel Monk, curador de The 8 Continent Series y fundador de Cask World, dijo: “Lila y Néstor son quienes hicieron esto posible. Tuve la idea cuando soñé con una colección con un whisky de cada continente y descubrí que la Antártida era difícil, si no imposible, pero ellos hicieron el trabajo, superando cada obstáculo para madurar whisky en la Antártida”.

Y añadió que, si bien Escocia e Irlanda son las cunas espirituales del whisky, la colección busca explorar hasta dónde ha llegado el destilado y cómo hoy se elabora en todo el mundo, en climas diferentes. Sostuvo que el estudio podría aportar datos útiles para que la elaboración de whisky sea más sostenible en el futuro, si los productores aprenden a trabajar mejor con sus propios climas.