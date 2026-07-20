Burnham estrena gobierno en el Reino Unido: nuevo canciller, Miliband en Exteriores y un giro a lo social

Burnham, de 56 años, admitió la fragilidad de su posición y sostuvo que los políticos “tienen que ser mejores” para recuperar la estabilidad

El nuevo primer ministro del Reino Unido, el laborista Andy Burnham, comenzó a delinear su gobierno con una renovación del gabinete y una batería de anuncios de corte social, horas después de asumir el cargo en reemplazo de Keir Starmer. El exalcalde del Gran Mánchester, que llegó a Downing Street sin elección general tras ganar el liderazgo laborista, es el séptimo primer ministro británico en una década.

Entre los cambios de gabinete destacó la designación de John Healey como canciller del Exchequer, a cargo de las finanzas, en un movimiento que sorprendió en Westminster, después de que Rachel Reeves confirmara su salida. El exministro de Energía Ed Miliband fue promovido a secretario de Exteriores, mientras que Shabana Mahmood fue reconfirmada en Interior. Louise Haigh, aliada cercana que coordinó su preparación para el cargo, quedó al frente de la Oficina del Gabinete como primera secretaria de Estado. El viceprimer ministro y titular de Justicia, David Lammy, presentó su renuncia. Se esperan más nombramientos en las próximas horas.

En su primer discurso frente a Downing Street, pronunciado sin atril ni notas, Burnham prometió “acabar con el pernoctar en la calle” de las personas sin hogar, un objetivo respaldado por un anuncio oficial de 340 millones de libras adicionales en cinco años. El mandatario planteó un “cortacircuitos” para un sistema que, según dijo, tomó rumbos equivocados desde la década de 1980, y anticipó un plan a diez años, la construcción de más viviendas sociales y cambios en el sistema educativo. Los anuncios sobre el costo de vida comenzarán el martes.

Burnham, de 56 años, admitió la fragilidad de su posición y sostuvo que los políticos “tienen que ser mejores” para recuperar la estabilidad, en alusión a la sucesión de gobiernos de los últimos años. Prometió honrar los compromisos de gasto en defensa y respetar las reglas fiscales del país. La próxima elección general no se espera hasta dentro de unos tres años.

En el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo una conversación telefónica con Burnham el lunes, según la Casa Blanca. Trump elogió en su red social la intención del nuevo primer ministro de ampliar la explotación petrolera del Mar del Norte, y previamente había atribuido la caída de Starmer a supuestos fallos en materia de inmigración y energía. El cambio de gobierno también deja en manos de Miliband la política exterior británica, incluida la posición sobre las Falklands, que en los últimos días había sido reafirmada por el saliente Ejecutivo de Starmer a raíz de la controversia por la pancarta desplegada por jugadores argentinos en el Mundial.

Starmer, que gobernó dos años tras su victoria de 2024, se despidió asegurando que deja el país “más fuerte y más justo”. “Me voy con elegancia, me voy con una sonrisa”, afirmó.