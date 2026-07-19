Falklands, naviera chilena considera contactos regulares entre Punta Arenas y las Islas

La delegación de representantes de EIL, Agente Comercial Luis Cisternas, Director Víctor González y Gerente General, Pablo Pacheco( Foto PN)

Dirigentes de una empresa de transporte marítima chilena, Naviera de Isla de Pascua, (La delegación de representantes de EIL, Agente Comercial Luis Cisternas, Director Víctor González y Gerente General, Pablo Pacheco ha estado en las Islas Falkland analizando las posibilidades de un nuevo vínculo entre Chile y las Falklands.

EIL es responsable por el transporte de la mayoría de cargas y provisiones a la isla de Pascua y durante la tercera semana de julio han estado en contacto con posibles interesados sobre la viabilidad de un vínculo por mar de esa naturaleza.

“Creo que sobre fin de semana antes de retornar a Chile nos iremos con algo concreto y poder seguir avanzando en un proyecto de esta naturaleza”, sostuvo Víctor González, director de EIL quien mantuvo una larga entrevista con periodistas del semanario Penguin News y enfatizó, “nos sentimos alentados ante esa posibilidad”.

González adelantó que comenzarían con una frecuencia mensual entre Punta Arenas y las Falklands y aclararon que “no movilizamos contenedores de 40 pies de los cuales todos están acostumbrados en la actualidad,…nos especializamos en contenedores de 20 pies, y algunos de 10 pies, además de carga suelta de manera que no es necesario meter en un contenedor de 40 pies, lo que sea más práctico. Así es como trabajamos con la isla de Pascua y es metodología familiar para nosotros”.

Es decir, agregó González, “somos flexibles en materia de cargas, cobramos por metro cúbico y peso y nuestros clientes no tienen por qué llenar contenedores”

EIL cuenta con dos naves que operan desde Valparaíso y la isla de Pascua, y también están acostumbrados a encarar “rutas variables” y condiciones marítimas difíciles, además de una limitada capacidad logística.

Agregaron que como parte de la propuesta que han manejado es asegurarse otra nave, junto a capacidad en depósito que sería utilizada únicamente para el servicio y cargas a Falklands, y por tanto piensan que si efectivamente concluyen en acordar el vínculo, rápidamente se podría sellar el entendimiento.

“El viaje de Punta Arenas a las Falklands es relativamente corto, apenas dos días y medio y si se consigue un muelle suficientemente grande, con suerte, se puede descargarlo bastante rápido. El viaje redondo se puede cumplir en menos de diez días, y si existe la necesidad también podemos suministrar un viaje más por mes, o sea dos al mes”.

“La nave que utilizaríamos sería estrictamente para el vínculo con Falklands, por tanto tendríamos tiempo para un segundo viaje o movernos según la flexibilidad necesaria. Todo dependerá de la carga, lo nuestro es hacer viajes…”

González y su equipo explicaron que al momento la visita y contactos en las Falklands se venían desarrollando bien, y “todos estamos satisfechos, nuestras reuniones con las partes interesadas han sido muy productivas, incluyendo con SAAS (Naviera del gobierno de Falklands que cuenta con una sola nave). “Fuimos muy claros en cuanto al tipo de carga que podríamos transportar a las Islas, es diferente de lo que hacen normalmente, y no estaremos afectando en nada las exportaciones de Falklands, que es el principal propósito de la naviera SAAS”.



Por su parte, Sam Cockwell Gerente de Proyectos Estratégicos de FIDC, Corporación para el Desarrollo de las Falklands reveló que la FIDC, ha facilitado la llegada de representantes de EIL a las Islas, para lo cual ha estado trabajando con la Cámara de Comercio Chileno-Británica y diferentes navieras, desde hace alguno tiempo, para explorar que oportunidades existen para el establecimiento de un vínculo marítimo de Chile con las Falklands”.



“Una de las empresas que ha estado mayormente comprometida con esta estrategia ha sido EIL, y resulta muy entusiasmante ver que han venido a las Islas. Creo por otra parte que ayuda a demostrar la seriedad de la empresa y de las exploraciones comerciales que se están realizando”.

Cockwell describió que la respuesta a la vista del equipo de EIL había sido “universalmente positiva”. Agregó, “pienso que la gente tiene muchas preguntas, tanto de parte de las empresas como de individuos, y las están explorando a fondo como sería posible armar este vínculo”

“La reunión con SAAS resultó sumamente productiva y ellos lo ven como algo muy positivo para las Islas y para la resiliencia de las Islas en general. Resultaría muy complementario al vínculo marítimo que desarrollamos, y el hecho de utilizar contenedores más pequeños lo hace un servicio distinto, como también lo es el de cargas en general”.

Sin embargo Cockwell también explicó que a pesar de lo positivo del proyecto para mucha gente en Falklands, también existía una cuota de cautela pues “no quieren sentirse tan entusiasmados en vista que es algo que tanto se ha deseado, y por tanto tiempo, y muchas veces inconcluso”

Igualmente para EIL es de importancia que la ruta y frecuencia/s sean rentables, en vista que se trata de una empresa de poco giro y porte en el mundo marítimo de Chile.

Para asegurarse que la ruta es viable financieramente, González dijo que precisaban saber cuánta demanda existía, “pues precisamos que esta operación arranque con números azules (negros). No podemos esperar seis meses , seis viajes, para llegar a los números negros. Precisamos tener certeza sobre esos números antes de comenzar”.

González agrego que si bien se trata de una empresa netamente vinculada al transporte, igualmente “podrían ayudar a compañías de Falklands a buscar proveedores en Chile para adquisición de bienes, ya que cuenta con un número importante de contactos en la región”.

Pero “como he adelantado no hemos de actuar como intermediarios , lo nuestro es estrictamente el transporte.

Cuando se le preguntó a González cuan confiadas estaban respecto al vínculo Punta Arenas/Falklands, respondió que “lo entiende definitivamente viable, pero también necesitamos algunas intenciones de transporte para EIL”

“No contamos con los fondos para aguantar varios viajes sin el mínimo de carga requerido para la viabilidad del cruce”.

Pero dicho esto, González agregó que se iban de las Falklands con algunas cosas “concretas” como para seguir trabajando en el proyecto.

Cockwell por su parte dijo que los próximos pasos tras la visita de EIL, era la búsqueda de opciones de exportar materiales de las Islas que no resulten tan poco valiosos.

“Estamos trabajando con proveedores locales y trazando vínculos con Chile para ver como mejor podemos aprovechar esas oportunidades que ayuden a dar firmeza al servicio”

El Gerente de FIDC dijo, creemos que de parte de EIL han hecho “todo el trabajo preparatorio” con ese objetivo, y ahora se trata de lograr volúmenes de carga, acuerdos con proveedores y recibidores tanto en Chile como en las Islas, tratando de asegurar volúmenes de carga y planificación de frecuencias.

“Soy optimista en cuanto a que lograremos una oportunidad para que este servicio continúe a desarrollarse,” insistió

Aclaró que un cronograma para la próxima fase del proyecto puede esperarse tras la conclusión de la visita de EIL, pero la publicidad y expectativa generadas “puede que se mantengan de bajo perfil y algo silentes”, en tanto continua el trabajo para establecer las necesarias conexiones.

Cockwell dijo por último que se sentía cómodo poniendo a gente en contacto con EIL, para seguir adelante con el proyecto en tanto González se sentía especialmente entusiasmado respecto al potencial del nuevo vínculo de Falklands con Chile.

“Estoy seguro y entusiasmado que en cuanto comencemos nos va a ir muy bien, y la gente de Falklands también van a sentirse muy contentos con nuestro servicio”. (Fuente Penguin News)