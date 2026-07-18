El Argentina-Inglaterra disparó la conversación sobre las Falklands en redes, según la consultora Ad Hoc

el día del encuentro se registraron unas 660.000 menciones, casi el doble del volumen alcanzado el último 2 de abril —fecha en que Argentina conmemora a los caídos en la guerra de 1982—

La victoria de Argentina sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial no se limitó al terreno deportivo en las redes sociales. Según un análisis de la consultora argentina Ad Hoc, la conversación digital sobre las Falklands/Malvinas superó los dos millones de menciones en cinco días con motivo del partido, en un episodio que reavivó el reclamo de soberanía tras la pancarta que exhibieron los jugadores argentinos.

De acuerdo con la medición, el día del encuentro se registraron unas 660.000 menciones, casi el doble del volumen alcanzado el último 2 de abril —fecha en que Argentina conmemora a los caídos en la guerra de 1982—, cuando se contabilizaron unas 373.000. La consultora identificó varios picos en la conversación entre el 10 y el 16 de julio: el momento en que se conoció el rival de Argentina, las declaraciones de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el propio día del partido y las posteriores declaraciones del presidente Javier Milei, con repercusión en el Reino Unido.

El dato que la consultora destacó fue la marcada preponderancia del término en español. Según Ad Hoc, “el encuadre argentino predominó en la conversación”, ya que “Falklands” —la denominación británica de las islas— representó apenas el 9% de las menciones de los últimos cinco días, frente a “Malvinas”, que alcanzó un volumen unas diez veces superior: alrededor de dos millones de menciones frente a 210.000.

El análisis también midió el sentimiento en la conversación digital hacia Milei en relación con las islas y con la figura de Margaret Thatcher, en las jornadas del 15 y 16 de julio. Según la consultora, el 66,7% de esas menciones tuvo una carga negativa, frente a un 19,9% positivo y un 13,4% neutral, un resultado que atribuyó a las declaraciones del mandatario tras el triunfo y a la posición del Gobierno sobre el tema. Se trata de una medición de conversación en redes sociales, no de un sondeo de opinión pública representativo.

Los datos ofrecen una dimensión cuantitativa del episodio que dominó la agenda entre Argentina y el Reino Unido durante la semana. Tras el partido, jugadores argentinos posaron con una pancarta que decía “Las Malvinas son argentinas”, lo que motivó una protesta del Gobierno británico y la evaluación de posibles sanciones por parte de la FIFA. Milei calificó el gesto de “válido y lícito”, aunque pidió no mezclar el fútbol con la disputa diplomática.

Las Falklands, un territorio británico de ultramar en el Atlántico Sur, siguen siendo objeto de una disputa de soberanía con Argentina. El técnico argentino, Lionel Scaloni, había pedido antes del encuentro no confundir los planos: “Es un partido de fútbol”, dijo. La final se disputará el domingo ante España.