Venezuela eleva a más de 5.000 los muertos por el doble terremoto de junio, según cifras oficiales

El alcance real del desastre sigue rodeado de incertidumbre

La cifra oficial de muertos por el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el 24 de junio ascendió este viernes a 5.069, tras sumarse 139 nuevos fallecimientos, según informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. El balance, difundido a través de Telegram, mantiene el número de heridos en 16.740 y el de personas sin vivienda en 17.907. Las autoridades presentan estas cifras como provisionales, más de tres semanas después del desastre.

Los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, se produjeron con apenas 39 segundos de diferencia y tuvieron sus epicentros en el noroeste del país. El de mayor magnitud fue el más potente registrado en Venezuela en más de un siglo. El estado de La Guaira, en la costa central, fue el más afectado, con el colapso de numerosos edificios; también se registraron daños en Caracas y otras zonas del norte.

El alcance real del desastre sigue rodeado de incertidumbre. El Servicio Geológico de Estados Unidos había estimado una alta probabilidad de que el número de muertos superara los 10.000, y organizaciones internacionales y medios han advertido de que la cifra podría ser considerablemente mayor que la oficial, con decenas de miles de personas aún desaparecidas. Las dificultades para verificar la magnitud del desastre se han visto agravadas por las restricciones informativas en el país, donde permanecen bloqueados numerosos sitios web; la ONU pidió a las autoridades restaurar plenamente el acceso a los medios y las redes sociales.

Según el reporte oficial, las autoridades han atendido a 128.324 familias afectadas, mientras que 21.235 personas permanecen en 107 campamentos transitorios. Desde el 24 de junio se han registrado 1.331 réplicas; la más reciente de magnitud considerable, hace una semana, provocó pánico y evacuaciones preventivas de edificios en La Guaira.

El Gobierno inició un censo biométrico para determinar el número de viviendas necesarias, que estima en unas 25.000. El martes, la Asamblea Nacional aprobó en primer debate una reforma de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria para acelerar la reconstrucción. El primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, explicó que la modificación —pendiente de un segundo debate— busca ofrecer seguridad jurídica y financiamiento para que el sector privado inicie un proceso acelerado de construcción de viviendas.

El desastre golpea a un país que atraviesa una prolongada crisis institucional. El Gobierno es encabezado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez —hermana de Jorge Rodríguez—, tras la captura del presidente Nicolás Maduro en enero, actualmente detenido en Nueva York a la espera de juicio por cargos de narcotráfico. La reconstrucción de La Guaira y las zonas afectadas se perfila como uno de los principales desafíos para la administración en los próximos meses.