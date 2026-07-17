Trump acusa a China de interferir en las elecciones de 2020, pese a que la inteligencia lo desmiente

El discurso se produjo a menos de cuatro meses de las elecciones legislativas de noviembre, en las que las encuestas anticipan un escenario adverso para el Partido Republicano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a China de haber interferido en las elecciones presidenciales de 2020 y de haber contado con la complicidad de funcionarios que, según él, ocultaron esa información. Lo hizo el jueves por la noche en un discurso a la nación en horario central desde la Casa Blanca, en el que anunció la desclasificación de documentos que, afirmó, revelan vulnerabilidades en el sistema electoral estadounidense.

Trump sostuvo que Pekín llevó a cabo “el mayor compromiso de datos electorales de la historia”, con la adquisición ilícita de 220 millones de archivos de votantes. La cifra se aproxima al total de electores registrados en 2020, que rondaba los 214 millones. El presidente afirmó además que China buscó impedir su reelección de entonces y ordenó al Departamento de Justicia investigar el supuesto encubrimiento y presentar cargos “si procede”.

Los documentos difundidos, alojados en la web de la Casa Blanca, no contradicen las conclusiones previas de la comunidad de inteligencia estadounidense. Una evaluación de marzo de 2021 determinó con “alta confianza” que China optó por no intentar alterar el resultado de los comicios y que no interfirió con la infraestructura de conteo de votos, una conclusión que se reitera dentro de los propios archivos ahora desclasificados. Un informe de principios de 2020 incluido en el lote advertía, asimismo, que manipular el resultado a gran escala sería difícil.

El lote incluye un archivo de la CIA sobre un presunto complot para manipular resultados a favor del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, país cuya elección de 2020 Trump calificó de “amañada”. No está probado que el chavismo tuviera capacidad para influir en el sistema estadounidense. Maduro se encuentra detenido en Nueva York tras su captura en enero y enfrenta cargos de narcoterrorismo, importación de cocaína y tenencia de armas, de los que se ha declarado inocente.

El discurso se produjo a menos de cuatro meses de las elecciones legislativas de noviembre, en las que las encuestas anticipan un escenario adverso para el Partido Republicano. Trump aprovechó la intervención para presionar por la aprobación de su reforma electoral, la SAVE America Act, que endurece los requisitos de identificación en las urnas y permanece estancada en el Senado por falta de votos. Cadenas como NBC, ABC y CNN no transmitieron el discurso en directo por televisión.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, sostuvo que el discurso tenía más relación con los comicios de 2026 que con los de 2020. Legisladores republicanos también expresaron su incomodidad. Trump ha repetido durante años afirmaciones sobre un fraude en 2020 —comicios que perdió por siete millones de votos— que las agencias de inteligencia y los tribunales han rechazado de forma reiterada.