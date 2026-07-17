La FIFA evalúa posibles sanciones a Argentina por la pancarta sobre las Falklands ante Inglaterra

Un portavoz de la FIFA señaló que, como parte del procedimiento habitual, su comité disciplinario independiente “está evaluando los informes de los partidos y considerando las circunstancias”

La FIFA informó que evalúa posibles medidas disciplinarias contra Argentina después de que varios jugadores celebraran la victoria en la semifinal del Mundial ante Inglaterra con una pancarta en apoyo al reclamo argentino sobre las Falklands/Malvinas. El campeón defensor remontó en Atlanta para ganar 2 a 1 y clasificarse a la final del domingo contra España.

Un portavoz del organismo señaló que, como parte del procedimiento habitual, su comité disciplinario independiente “está evaluando los informes de los partidos y considerando las circunstancias pertinentes” antes de decidir sobre eventuales pasos conforme a su código disciplinario. La norma en cuestión prohíbe la exhibición de mensajes o eslóganes políticos por parte de los jugadores antes, durante o después de un encuentro. Tras el pitido final, futbolistas argentinos —entre ellos Cristian Romero, Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso— sostuvieron una pancarta, entregada por aficionados desde las gradas, que decía “Las Malvinas son argentinas”.

El episodio tiene un precedente directo: en 2014, la FIFA multó a la Asociación del Fútbol Argentino con unos 30.000 francos suizos (cerca de 27.000 dólares) por una pancarta idéntica exhibida antes de un amistoso contra Eslovenia, al considerar que vulneraba las normas sobre acciones políticas y conducta de los equipos. Según las fuentes consultadas, no existe posibilidad de que Argentina pierda su lugar en la final.

Desde el Reino Unido crecieron los pedidos de sanción. El líder liberaldemócrata, Ed Davey, reclamó por carta a la FIFA la suspensión para la final de los jugadores que sostuvieron la pancarta, e invocó el precedente de la UEFA, que en 2024 suspendió un partido a los españoles Álvaro Morata y Rodri por corear “Gibraltar es español” durante los festejos de la Eurocopa. La líder conservadora, Kemi Badenoch, y el ministro Peter Kyle también respaldaron una investigación. El Gobierno de las islas se declaró “decepcionado” por el gesto y pidió a la FIFA sancionar conductas de esa naturaleza.

El presidente argentino, Javier Milei, había considerado “válido y lícito” que los jugadores se expresaran, aunque pidió no interpretarlo como parte de la disputa diplomática: “Un partido de fútbol es un partido de fútbol”, dijo, y reiteró que el reclamo se canalizará “en el plano diplomático”.

Las Falklands, un territorio británico de ultramar en el Atlántico Sur, siguen siendo objeto de una disputa de soberanía con Argentina, que invadió las islas en 1982 bajo la junta militar del general Leopoldo Galtieri. La guerra de 74 días dejó 649 militares argentinos, 255 británicos y tres isleños muertos. En el referéndum de 2013, con una participación superior al 90%, 1.513 de 1.517 votantes optaron por seguir siendo territorio británico. Argentina disputará la final el domingo en Nueva Jersey.