El humo de los incendios de Canadá cubre Nueva York, Chicago y Detroit a tres días de la final del Mundial

En Nueva York, la Oficina de Gestión de Emergencias instó a evitar la actividad al aire libre, mientras empleados municipales pedían a los transeúntes que abandonaran los parques

Una densa nube de humo procedente de los cientos de incendios que arden en Canadá cubrió este jueves buena parte del noreste de Estados Unidos y el sur de Canadá, con un fuerte deterioro de la calidad del aire en ciudades como Nueva York, Chicago, Detroit y Toronto. Las autoridades sanitarias recomendaron a los residentes permanecer en interiores, tres días antes de que el MetLife Stadium de Nueva Jersey acoja la final del Mundial entre España y Argentina.

Alrededor de 858 incendios permanecían activos en Canadá, la mayoría en la provincia de Ontario, según el sistema nacional de información sobre incendios. En Estados Unidos, las alertas por mala calidad del aire alcanzaron a 18 estados. En Nueva York, la Oficina de Gestión de Emergencias instó a evitar la actividad al aire libre, mientras empleados municipales pedían a los transeúntes que abandonaran los parques. La ciudad quedó bañada en un tono anaranjado y un olor a quemado, y muchos peatones circularon con mascarillas.

Las condiciones más severas se registraron en el Medio Oeste. Chicago y Detroit figuraron entre las ciudades con peor aire del mundo, con índices en la categoría de “peligroso”, por encima de 300 en una escala de 500. Detroit llegó a rondar los 570 puntos. Milwaukee registró su peor calidad del aire desde que hay datos, con un índice de 644, más del doble del récord anterior, fijado en 1987. En Toronto, situada a más de 1.700 kilómetros de los focos de Ontario, dos hospitales informaron de un aumento de las consultas asociadas al humo.

Los meteorólogos del Servicio Nacional de Meteorología estimaron que lo peor de los incendios ya había pasado y que el humo debería empezar a despejarse el viernes. No obstante, advirtieron de que nuevas columnas podrían regresar durante el fin de semana —cuando se disputará la final— y la próxima semana, y de que el humo podría mezclarse con lluvia el sábado. La previsión introduce incertidumbre sobre las condiciones en el estadio el domingo, cuando la atención mundial se dirija al encuentro.

El episodio tensó las ya deterioradas relaciones entre Estados Unidos y Canadá. Varios legisladores republicanos acusaron al país vecino de una gestión deficiente de los incendios. El senador Bernie Moreno, de Ohio, anunció que impulsará una ley para sancionar a Canadá por lo que calificó de “atrocidad”. En una carta, cuatro congresistas republicanos afirmaron que sus hospitales atendían de nuevo a niños, personas mayores y pacientes en diálisis afectados por un humo originado lejos de sus estados, y plantearon asumir desde Estados Unidos la prevención de incendios transfronterizos.

Los especialistas vinculan la creciente intensidad de las temporadas de incendios en Canadá con el cambio climático. En 2023, un episodio similar llevó la calidad del aire de Nueva York a niveles no vistos en décadas.