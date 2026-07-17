El ganador del Mundial recibirá anillos de campeón estilo NFL: 30 para el plantel y 1.996 a la venta

La FIFA no ha divulgado el valor de cada pieza

La FIFA anunció que los campeones del Mundial 2026 recibirán, por primera vez en la historia del torneo, anillos de campeón inspirados en las grandes ligas del deporte estadounidense, como la NFL, la NBA y el béisbol. El nuevo galardón se sumará al trofeo y a las medallas de oro que se entregan tras la final, que este domingo disputarán España y Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Según el organismo, se fabricarán exactamente 2.026 piezas numeradas, una cifra elegida en homenaje al año del torneo. De ese total, 30 se reservarán para los integrantes del equipo ganador, personalizadas para cada jugador, mientras que las 1.996 restantes se pondrán a la venta al público como producto oficial con licencia, a un precio que la FIFA aún no ha precisado.

Cada anillo mostrará en una de sus caras el trofeo de la Copa Mundial, y la otra se personalizará con alguna insignia del combinado campeón. Las piezas, fabricadas a medida en oro y con piedras preciosas incrustadas, estarán numeradas individualmente y se acompañarán de un certificado de autenticidad. En la ceremonia de premiación del domingo, el capitán y el seleccionador del equipo ganador recibirán anillos provisionales hasta que se confeccionen los ejemplares definitivos.

La FIFA no ha divulgado el valor de cada pieza. A modo de referencia, los anillos de campeón de la NBA, al tratarse de objetos de colección, suelen superar los 100.000 dólares, aunque no se trata de un precio comparable ni fijado para los ejemplares del Mundial.

La medida se inscribe en una serie de innovaciones de inspiración estadounidense en este torneo, organizado por Estados Unidos, México y Canadá. La final incluirá además un espectáculo de medio tiempo al estilo de la Super Bowl, y a lo largo de la competición se aplicaron pausas de hidratación que, en la práctica, dividieron los partidos en cuartos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregará el trofeo el domingo junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en una salida del protocolo habitual de las finales.

El anuncio generó reacciones divididas entre los aficionados, muchos de los cuales criticaron en redes sociales lo que consideraron una excesiva comercialización y “americanización” del torneo. Los anillos de campeón son una tradición arraigada en el deporte estadounidense: el primero se remonta a 1922, en el béisbol, y la costumbre se popularizó con la Super Bowl a partir de 1967.

Con esta novedad, España o Argentina no solo levantarán el trofeo más prestigioso del fútbol, sino que se convertirán en el primer seleccionado en recibir este nuevo reconocimiento. La final se jugará el domingo 19 de julio en Nueva Jersey.