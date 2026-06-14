Falklands equipo estrella filmará documental para promocionar turismo y medio ambiente singular de las Islas

Erin Ranney del equipo profesional de filmación y Lizzie Daly la presentadora estrella que se encargará de la narración del documental

El proyecto de un film promoviendo el turismo y ecología en las Islas Falkland ha sido adjudicado a un par de experimentados realizadores de documentales, Erin Ranney y Sara Matasick.

El anuncio se realizó esta semana durante la reunión del Directorio de Turismo de las Islas, resaltando que Erin, residente en las Falklands, junto a Sara tienen más de veinte años de experiencia en la filmación de documentales, con un conocimiento muy especial de la ecología silvestre, conservación y narraciones científicas, además que ambos han colaborado y tienen buenas conexiones con la National Geographic.

Se espera que la selección de los dos resulte en una producción de alta calidad en contenido, destacando el medio ambiente singular y casi impoluto de las Islas a audiencias globales.

La producción será encabezada por una reconocida presentadora de vida silvestre y naturaleza, Lizzie Daly, quien es ampliamente conocida por sus trabajos en producciones mayores tanto en BBC, como Animal Planet, Sky y Love Nature, y actualmente co-auspicia un muy popular podcast, en el mundo anglo parlante, That’s Just Wild.

Con una muy fuerte presencia en los medios y largamente establecida reputación como locutora y presentadora en temas de naturaleza y vida silvestre, se espera que Lizzie juegue un papel crucial en amplificar el alcance del proyecto filmado a distintas audiencias.

El proyecto mostrará toda una gama de materiales promocionales, incluyendo un documental de 30 minutos, un tráiler publicitario, imágenes estáticas de muy alta calidad, a la vez que impactos de cortos en medios sociales, guiados para ampliar el universo de audiencias a las atracciones en las Islas.

Se espera que la filmación comience en enero 2027, anticipando las últimas tomas hacia fines de ese año.

La iniciativa pretende reforzar el perfil internacional de las Falklands como destino privilegiado donde disfrutar la naturaleza y medio ambientes prístinos para el turismo de calidad, a la vez que se enfatiza la importancia de la conservación y cuidado de los hábitats.