Falklands, zafras de pesca pobres y menos ingresos fiscales modelaron el presupuesto para el ejercicio 2026/27

La industria de pesca de las Islas invirtió £100 millones en barcos nuevos, amparándose en la desgravación fiscal que incidió en los ingresos fiscales

Zafras de pesca pobres y más cortas junto a fuertes inversiones en embarcaciones nuevas se cuentan entre los factores detrás de la pronunciada caída en el los ingresos fiscales aportados por el impuesto a las Corporaciones, explico el legislador MLA Roger Spink en el correr de esta semana hablando con los medios locales.

Y en efecto el monto y alcance de la Tasa impositiva a las Corporaciones figuró prominentemente durante la reciente presentación pública de cifras y rubros del presupuesto de las Islas, realizado por el Secretario de Finanzas Pat Clunie, quien resaltó el fenómeno de la caída de recientes picos anuales de ingresos como una de las razones detrás de un enfoque más cauto en las finanzas públicas y en la elaboración del presupuesto ejercicio 2026/27.

Cuando se preguntó a qué se debía dicha declinación, MLA Spink dijo, “tuvimos una zafra de pesca mala, la segunda que se trancó por completo y luego otra tercera igualmente de pobre”. Agregó que a eso debe sumarse que ha habido una inversión de casi £100 millones en embarcaciones nuevas por parte de las empresas pesqueras de las Falklands.

“Cuando se compra un barco se autoriza un reembolso de inversión del orden del 20% por año, por barco”, explicó MLA Spink, “lo cual reduce el monto de impuestos pagos al gobierno durante esos años”.

MLA Spink agregó que esas facilidades se disponen para alentar a las empresas a renovar sus equipos y que en definitiva terminan beneficiando a las Islas. Por último “es positivo para las Islas porque la industria tiene barcos nuevos de pesca”

Y aprovecharán esas desgravaciones fiscales con bastante velocidad, con la esperanza que entonces se utilicen rápidamente. “Pero los ingresos por el rubro de impuestos a Corporaciones se terminan recuperando”.

Por su parte el Secretario de Finanzas Pat Clunie durante la presentación en asamblea pública del presupuesto el pasado lunes dijo que los ingresos por el Impuesto a las Corporaciones tuvieron un pico de £42 millones en el ejercicio 2023/24, pero se estima que apenas alcanzarán en torno a £19 millones en el 2026/27.